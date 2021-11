Run Games Week : le salon du jeu vidéo de l'Océan Indien - Programme des conférences professionnelles Du 12 au 14 novembre 2021 au Parc des expositions Nordev - Sainte-Clotilde - La Réunion

Le Run Games Week est le plus grand salon du jeu vidéo de l'Océan Indien. C'est une vitrine de l'industrie du jeu vidéo et des innovations technologiques de la filière dans l'océan Indien. Venez profiter de nos multiples animations : rétro-gaming, ateliers de codage, conférences et rencontres professionnelles, stands d'orientation et de formations, compétitions de drones, découverte de la réalité virtuelle et bien d'autres encore.

Sans oublier des conférences d'experts et des rencontres B2B.

Tous les univers du jeu vidéo seront réunis autour de la créativité et le savoir-faire à travers cette industrie professionnelle.

Enfin, Les compétitions esports, professionnelles et amateurs, verront s'opposer parmi les meilleurs joueurs de La Réunion et de l'hexagone.

Les conférences professionnelles - entrée gratuite

Vendredi 12 - 8h30 - 16h30

2011-2021 "Rétrospective de 10 ans de jeu vidéo à la réunion"

Giovanni Céleste - Administrateur et business developer de Bouftang

Michael Newton - Président et fondateur de Loisirs Numériques, project manager Ubisoft

Maître Sulliman Omarjee - Avocat, data protection officer propriété intellectuelle, cabinet Fidal

Kévin Payet - Délégué régional de Business France

Emmanuel Forsans - Directeur général de l'Agence française pour le jeu vidéo

Vigile Hoareau - Fondateur et président de Crowdaa

Melissandre Monatus - Chief marketing officer (Activision Blizzard, Vivendi, Capcom)

Samedi 13 - 8h30 - 16h30

Les jeux vidéo sur mobile

Lionel Darie - Développeur de jeu, Darie Productions

Gaël Bokongo - CEO et fondateur de société Kuhlturs

Nouredine Azzouk - Chef de projet "Le grand numérique" à l'Assemblée nationale

Pierre-Eric Becker - Directeur Helios Gaming School

Thomas Willaume - Directeur général de Gaming Arena

Jeff Padovani - CEO Bigg, distribution mondiale de contenu premium esport / gaming

Inscription aux conférence (gratuit)

Plus d'infos sur rungamesweek.re