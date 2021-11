Playformances - Interprétations de jeux vidéo sur scène Le 13 novembre 2021 au Théâtre de l'Elysée, Guillotière, Lyon

Le Théâtre de l'Elysée, en collaboration avec Ballet cosmique et Midnight Circus Games, vous propose un tout nouveau concept, mêlant jeux vidéo, interprétation et théâtre.

Programme détaillé

A partir de 18h : "Un jardin en soi"

Exposition de jeux vidéo indépendants

En résonance avec l'essai Zelda : le jardin et le monde, (d'Alex Chauvel, Façonnage édition) une sélection de 6 jeux dans la thématique "Un jardin en soi" seront exposés et jouables par le public. Les édition Façonnage seront également sur place pour présenter l'essai en avant-première.

19h30 : Playformances

Trois performer.euse.s jouent en public pendant 30min (3 sessions), à un jeu qui les a particulièrement marqués. Une scène, un vidéoprojecteur, un micro et les joueur.euse.s se mettent à raconter…

Avec :

Arthur Fourcade - comédien (Collectif X, Cie Ostinato, l'Harmonie Communale) ;

Red Fanny - community manageuse de Goblinz Studio et streameuse ;

Diane Landais - programmeuse et co-fondatrice d'Accidental Queens.

40% des français* joue régulièrement aux jeux vidéo. Cette pratique culturelle touche tous les milieux sociaux et tous les territoires. Cependant, l'immense créativité du milieu du jeu vidéo indépendant reste méconnue du grand public, alors même qu'elle accouche d'oeuvres vidéoludiques incroyables et touchantes : par leurs recherches plastiques, la manière dont les interactions entre le joueur et le jeu sont pensées, leurs activismes pour certain, leur poésies ou encore les histoires qu'elles mettent en scène pour d'autres.

Le jeu vidéo ne se limite pas au joueur : depuis plusieurs années les Let's play** font des milliers de vue sur les plateformes de streaming. Finalement, regarder un jeu vidéo en train d'être joué est devenu une pratique culturelle très répandue…

Bar et petite restauration sur place

Gratuit, sans réservation

Info sur https://lelysee.com/show-item/playformances/