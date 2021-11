Call for Speakers pour l'IIM Student Game Conference du 29/11 au 03/12 La date limite de candidature est fixée au 19 novembre

Organisée par l'IIM, l'école des métiers du Jeu Vidéo, cette 2e édition de l'IIMSGC (IIM Student Game Conference) est destinée aux professionnels ainsi qu'aux étudiants en jeux vidéo. Sur 5 jours, plus de 50 conférences offriront l'opportunité aux professionnels français et internationaux du jeu vidéo de partager - avec les étudiants et le grand public - leur expérience dans des domaines qui les font rêver tels que le design, le business, l'art, la production, la tech…

Afin de compléter la programmation de cet événement, l'IIM recherche des speakers souhaitant venir partager leur expérience le temps d'un talk.

Plus de détails :

La période : Semaine du 29/11 au 03/12.

: Semaine du 29/11 au 03/12. La durée : 30 minutes minimum (+Q/A).

: 30 minutes minimum (+Q/A). Talk de votre choix sur un sujet que vous maitrisez

sur un sujet que vous maitrisez 100% Online : Les talks auront lieu sur zoom et discord.

: Les talks auront lieu sur zoom et discord. Replay : Les confs seront rediffusées (avec accord préalable des speakers) à postériori sur la chaine youtube de l'IIM.

: Les confs seront rediffusées (avec accord préalable des speakers) à postériori sur la chaine youtube de l'IIM. Rémunération : c'est rémunéré. On en parle en MP !

Si vous souhaitez intervenir en tant que speaker sur un talk, merci de candidater via ce formulaire.

La date limite de candidature est fixée au 19/11.

L'IIMSGC est co-organisée par l'IIM et l'AFJV.