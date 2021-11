Opera GXC, une nouvelle plateforme de jeux qui permet de créer, de partager, de monétiser et de jouer Opera GX et GameMaker lancent GXC, une nouvelle plateforme de jeux qui permet de créer, de partager, de monétiser et de jouer à de nouveaux jeux aussi rapidement et facilement qu'une publication sur les médias sociaux

La création et le partage de jeux sans codage est arrivée. Opera GXC donne un premier aperçu de la vision d'Opera en matière de jeux en rapprochant GameMaker Studio 2 et Opera GX pour rendre la création, le partage et l'utilisation de nouveaux jeux aussi rapides et faciles que la publication sur les médias sociaux.

La plateforme GXC entre en phase de bêta publique aujourd'hui.

La plateforme permet aux joueurs d'accéder à plus de 500 jeux gratuits dès le lancement.

L'essai de nouvelles options de monétisation avec une monnaie virtuelle et des publicités incitatives qui soutiennent les créateurs commencera bientôt, première étape vers une économie des créateurs basée sur le Web3.

Opera est heureux d'annoncer que sa nouvelle plateforme de jeux, GXC, est désormais disponible pour les joueurs et les créateurs en version bêta ouverte. GXC permet aux créateurs de publier et aux joueurs d'essayer instantanément un catalogue de jeux développés par des passionnés et des utilisateurs de GameMaker Studio 2, allant des jeux de rôle aux jeux d'arcade, directement depuis leur navigateur Opera GX et gratuitement. Ils peuvent également se connecter pour relever et partager des défis avec leurs amis et gagner des prix hebdomadaires.

GXC est la nouvelle étape de la grande vision d'Opera qui consiste à rendre la création et la publication de jeux aussi faciles que de poster sur les médias sociaux. La plateforme supprime le plus grand obstacle pour les créateurs de jeux : elle leur offre un moyen facile d'atteindre un large public et de promouvoir leur jeu auprès des utilisateurs très engagés d'Opera GX. Les meilleurs créateurs peuvent également bénéficier d'une cagnotte mensuelle de 30 000 dollars. Cette initiative s'appuie sur le succès de la communauté en pleine expansion des utilisateurs d'Opera GX et fait suite au récent changement de modèle de licence qui rend gratuit le développement de jeux à l'aide de GameMaker Studio 2.

L'objectif ultime d'Opera avec GXC est de démocratiser la création de jeux. Les joueurs inspirés par les jeux GXC peuvent devenir eux-mêmes des créateurs en téléchargeant GameMaker Studio 2, en construisant un jeu à l'aide de ses outils gratuits, puis en le publiant facilement sur la plateforme pour recevoir un retour instantané des joueurs.

Nous pensons que la création de jeux est la prochaine étape de l'économie des créateurs et nous sommes là pour bouleverser les choses en rendant la création et la publication de jeux plus accessibles que jamais. Nous voulons faire de GXC une véritable alternative aux plateformes de jeux dominantes",

a déclaré Krystian Kolondra, EVP Browsers and Gaming chez Opera.

GameMaker, qui fait partie d'Opera Gaming, a connu un regain d'intérêt et plus que triplé le nombre de nouveaux téléchargements depuis que GameMaker Studio est devenu gratuit cet été. Après avoir rendu leur moteur de création de jeux gratuit, Opera GX et GameMaker ont invité les créateurs de jeux à rejoindre la plateforme GXC pour leur donner la possibilité de valider rapidement les idées de leurs nouveaux jeux, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché.

Maintenant que la plateforme compte les 500 premiers jeux, nous sommes ravis d'inviter les joueurs à la découvrir en Open Beta",

a ajouté Krystian Kolondra, EVP Browser and Gaming.

"'Bientôt, nous commencerons à tester les options de monétisation pour les créateurs de jeux, en établissant un écosystème avec une monnaie virtuelle et des publicités incitatives'".

La bêta ouverte de GXC est lancée avec plus de 500 jeux auxquels les joueurs peuvent accéder instantanément, et d'autres sont ajoutés chaque jour. Les jeux seront classés, filtrés et classés dans une série de catégories différentes afin que les joueurs puissent découvrir les jeux qu'ils aiment. Les listes sélectionnées d'Opera comprendront les jeux les plus populaires et les jeux les mieux notés par les utilisateurs. Les créateurs peuvent également utiliser des balises pour identifier facilement leur jeu avec des genres pertinents afin de faciliter la découverte.

Les défis hebdomadaires sont une autre caractéristique de GXC lancée avec la bêta ouverte. Ceux-ci offrent aux joueurs inscrits la possibilité de participer à des épreuves hebdomadaires et de se mesurer les uns aux autres sur des classements pour avoir la chance de gagner des prix toutes les semaines. GXC travaillera également avec des influenceurs populaires pour mettre en place leurs propres défis, afin de donner aux joueurs la possibilité de se mesurer à leurs créateurs de contenu préférés.

La bêta ouverte de GXC est disponible dès maintenant pour les créateurs et les joueurs à l'adresse https://gxc.gg/