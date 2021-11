Le premier acte d'Arcane, la série animée inspirée de l'univers de League of Legends, est disponible sur Netflix Après une grande première unique en son genre sur Twitch couronnée de succès, Riot Games entre définitivement dans une nouvelle ère et se positionne comme un acteur incontournable du divertissement

C'est hier que le monde entier a découvert Arcane, avec le lancement de son premier acte (3 épisodes) sur Netflix. La série animée, sortie de l'imaginaire du monde de Runeterra du célèbre jeu League of Legends, a fait sa grande première sur Twitch avec un premier épisode disponible gratuitement en co-stream, exposant les débuts tumultueux des jeunes Powder et Vi au coeur d'une ville divisée. Plus de 1.8 million (source) personnes ont vécu ce moment unique en son genre en direct sur Twitch à 3h CET (Paris), participant à l'entrée de Riot Games dans le monde du divertissement avec le jeu vidéo au coeur de l'expérience.

Ecrite et produite par Riot Games, en partenariat avec le studio d'animation français Fortiche (à l'origine de plusieurs productions à succès dans l'univers de Runeterra tel que Pop/Stars de K/DA, Warriors d'Imagine Dragons, et Get Jinxed), Arcane met en scène l'équilibre précaire entre la riche cité de Piltover et les bas-fonds du district de Zaun, deux lieux connus du monde de Runeterra qui abritent les esprits les plus brillants.

Un équilibre menacé par la création de l'Hextech, une technologie permettant à quiconque de contrôler l'énergie magique. C'est dans cette atmosphère tendue, que deux soeurs au passé complexe - Jinx et Vi - verront leurs valeurs et croyances respectives remises profondément en question, d'une façon aussi inattendue que cruciale pour la destinée du monde de Runeterra et de ses deux citadelles.