Les animaux, héros et personnages de jeux vidéo Conférence enregistrée au Centre Georges Pompidou, le 25 septembre 2021 dans le cadre du festival de jeux vidéo "Press Start"

Artificiel par essence, le jeu vidéo n'en demeure pas moins en perpétuel dialogue avec une nature qui façonne ses récits, inspire ses personnages, détermine ses paysages. À travers les mondes virtuels, l'homme poursuit ainsi le dialogue le plus essentiel de sa condition.

À l'heure où la question écologique occupe une part déterminante de la vie de nos sociétés, la Bibliothèque publique d'information consacre la 3e édition de son Forum du jeu vidéo à cette thématique cardinale et propose à une dizaine de spécialistes et de créateurs de se rencontrer pour explorer les liens entre nature et mondes virtuels.

Les animaux, héros et personnages de jeux vidéo

Quel est l'intérêt pour un joueur d'avoir un avatar qui ne lui ressemble pas ?

Quand on regarde l'histoire des jeux vidéo, on se rend compte que les animaux sont régulièrement les héros des aventures vidéoludiques. Qu'est-ce qui motive, intéresse les créateurs de jeux vidéo dans le développement de cette proposition d'incarner un animal ?

Intervenants

Etienne Armand Amato, maître de conférences en communication à l'Université Gustave Eiffel

William David, game designer

Animé par Erwan Cario, journaliste (Libération)