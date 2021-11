Le jeu vidéo au coeur du combat écologique ? Conférence enregistrée au Centre Georges Pompidou, le 25 septembre 2021 dans le cadre du festival de jeux vidéo "Press Start"

Artificiel par essence, le jeu vidéo n'en demeure pas moins en perpétuel dialogue avec une nature qui façonne ses récits, inspire ses personnages, détermine ses paysages. À travers les mondes virtuels, l'homme poursuit ainsi le dialogue le plus essentiel de sa condition.

À l'heure où la question écologique occupe une part déterminante de la vie de nos sociétés, la Bibliothèque publique d'information consacre la 3e édition de son Forum du jeu vidéo à cette thématique cardinale et propose à une dizaine de spécialistes et de créateurs de se rencontrer pour explorer les liens entre nature et mondes virtuels.

Le jeu vidéo au coeur du combat écologique ?

Quel est l'impact environnemental du matériel permettant de jouer aux jeux vidéo ?

Le fait de jouer à un jeu vidéo "écologique" ne constitue-t-il pas une contradiction ?

Les game designers ont-ils un rôle à jouer dans ce combat pour l'écologie ?

Intervenants

Mathieu Triclot, philosophe, auteur de Philosophie des jeux vidéo (Zones, 2011)

Thomas Planques, cofondateur de Game Impact et coordinateur du portail IkiGai

Animé par Jean Zeid, journaliste