Niantic Ventures, un financement d'entreprises pour la création d'un métavers

Parallèlement au lancement mondial de la plateforme de développement Niantic Lightship, Niantic est ravi de présenter Niantic Ventures, un système permettant d'aider, d'identifier et de financer les leaders de la réalité augmentée de demain.

Avec Niantic Ventures, un fonds de 20 millions de dollars, la société investira dans des entreprises de réalité augmentée en phase de développement aux côtés de fonds d'investissement et de business angels. Niantic souhaite être un catalyseur de l'écosystème de la réalité augmentée et invite ainsi les fondateurs et les investisseurs à rejoindre le mouvement, dans le but de créer un collectif d'entreprises qui partagent la même vision : un Métavers du Monde Réel.

Chez Niantic, la technologie est un élément important dans cette société, en permettant de relier le monde réel au monde numérique. C'est pourquoi Niantic Lightship, une plateforme qui offre aux développeurs la possibilité de créer un monde qui peut être rempli de créations numériques, a vu le jour. Cela peut s'inscrire dans des domaines partagés par des millions d'utilisateurs comme le commerce, l'art, la musique, le sport, les réseaux sociaux, les jeux ou l'éducation.

Retrouvez toutes les informations sur Niantic Ventures dans l'article de blog.