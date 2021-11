La start up gaming Million Victories lève 3 millions de dollars auprès du fonds d'investissement américain Griffin Gaming Partners Le studio de développement de jeu vidéo annonce une levée de fonds avec pour objectif d'accroître ses effectifs et accélérer sa croissance

Le studio de développement de jeu mobile français Million Victories annonce ce jour une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès du fonds d'investissement américain spécialisé dans l'univers du jeu vidéo Griffin Gaming Partners. Dans le cadre de cette levée, Million Victories souhaite mettre en place une politique de recrutement importante pour les mois à venir, accroître la croissance déjà rapide de son nombre de joueurs et développer d'autres jeux mobiles afin de diversifier son offre.

Million Victories : un succès français

Million Victories est un studio de développement lyonnais à l'origine de Million Lords, un jeu en ligne massivement multijoueur sur mobile téléchargé plus de 500 000 fois avec une moyenne de 4,4/5 sur l'AppStore. Million Lords a un ADN et un positionnement unique sur le marché des 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate). Son système de saisons, son gameplay inspiré par les classiques du genre et son système de conquête lui donne une place à part dans le coeur des joueurs et afficionados de la stratégie.

Grâce à son gameplay centré sur la conquête, le studio connaît actuellement une forte croissance annuelle et un fort engagement des joueurs qui passent en moyenne 1h30 par jour sur le jeu. Million Lords a également démontré des résultats de monétisation supérieurs à la moyenne des jeux du même genre.

3 millions de dollars pour le développement du studio

Cette levée de fonds permettra également des investissements plus importants en marketing et en faveur de l'acquisition de nouveaux joueurs, notamment au travers du recrutement d'un responsable de l'acquisition. Million Victories veut faire de son jeu un incontournable de la catégorie des jeux de stratégie qui représente un marché de plus d'un milliard de dollars. Million Victories souhaite recruter de nouveaux utilisateurs sur ses marchés clés, y compris les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie

Million Victories souhaite également investir dans l'amélioration du jeu pour fournir une meilleure expérience aux utilisateurs notamment en proposant aux joueurs des événements compétitifs en direct, une nouvelle direction artistique et des fonctionnalités sociales plus approfondies.

Griffin Gaming Partners : un partenaire de choix

Nous apprécions beaucoup l'approche de Griffin Gaming Partners et son soutien dans le cadre de cette levée de fonds. Il n'est pas si commun qu'un fonds d'investissement américain vienne soutenir une entreprise française du secteur et c'est avec beaucoup d'ambition que nous approchons la prochaine phase de notre développement, en France comme aux Etats-Unis",

explique Benoît Ducrest, co-fondateur et CEO de Million Victories.

Griffin Gaming Partners est un fonds d'investissement leader spécialisé spécifiquement sur le marché mondial du jeu vidéo. Ils travaillent pour le bénéfice des fondateurs, se soucient profondément de l'industrie et apportent avec eux des décennies d'expérience opérationnelle, ainsi qu'en matière d'investissement et de conseil. Griffin a été fondé par Peter Levin, Phil Sanderson et Nick Tuosto. Le fonds est l'investisseur principal de ce tour de table mené par Million Victories.

Nous sommes ravis de nous associer étroitement avec Million Victories ; Benoît et son équipe comprennent ce qu'il faut pour faire un superbe jeu mobile, notamment dans la catégorie des jeux de stratégies 4X. Ils ont rapidement su dépasser les indices de mesures de l'industrie avec Million Lords, et leur feuille de route pour l'avenir proposera de nouvelles expériences passionnantes pour leur titre actuel et au-delà",

indique Pierre Planche, Partner chez Griffin Gaming Partners.

Million Victories est rejoint par deux advisors dans le cadre de cette levée de fonds : Akin Babayigit, co-fondateur, COO et membre du board de Tripledot Studios, ancien de King Digital Entertainment, et Hubert Thieblot, Angel Investor dans le secteur du jeu vidéo et fondateur de Curse.com, ensuite acquis par Amazon/Twitch.