Let's Go, l'incubateur Jeu Vidéo lance un appel à projets pour recruter sa deuxième promotion Candidatez avant le 12 décembre 2021

Après le succès de la première saison lancée en janvier 2021, Let's Go, le premier incubateur dédié aux créateurs de studios de jeux vidéo porté par Game Only et H7, recrute sa deuxième promotion. Les lauréats seront accompagnés pendant 12 mois dans la création et le développement de leurs studios de jeux vidéo.

Un programme d'accompagnement global destiné à la création de studios de jeux vidéo

L'incubateur Let's Go propose aux entrepreneur.e.s un accompagnement individuel et collectif sur les grands enjeux de la création de leur studio de jeux vidéo et le développement de leur entreprise.

L'accompagnement s'articule autour de 10 piliers d'expertise : intégration, financement, design, communauté, business, pitch, producing et management, créativité, protection de son entreprise, ressources humaines.

En intégrant le programme, les entrepreneur.e.s pourront bénéficier :

des temps d'accompagnement collectifs autour des grands thèmes de l'entrepreneuriat ;

d'un mentorat par des personnalités emblématiques et expérimentées issues de l'industrie du jeu vidéo ;

d'une immersion dans la filière des jeux vidéo grâce à des visites d'éditeurs, de studios et la participation aux salons emblématiques du secteur ;

d'un accès à la communauté H7 et à l'ensemble du programme

d'accompagnements collectifs dédiés à l'accélération des entreprises innovantes.

Modalités d'accès :

Candidatez avant le 12 décembre en remplissant ce formulaire.

Le prix de l'accompagnement est de 300€ HT/ mois et par structure.

L'incubation est également soumise à l'adhésion à l'association Game Only.

Deux acteurs Rhône-alpins mobilisés pour développer l'entrepreneuriat en région

L'industrie du jeu vidéo connaît un engouement sans précédent partout dans le monde. En créant le premier incubateur dédié aux créateurs de studio de jeux vidéo, Game Only - association ambassadrice du Jeu Vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes - et H7 - Lieu totem de la French Tech à Lyon - participent au dynamisme de cette industrie en Auvergne Rhône Alpes.

Dans l'objectif de soutenir le développement de la filière en région, les deux acteurs organisent un événement dédié au Jeu Vidéo le 9 décembre prochain à H7 en présence des 7 studios lauréats de la première édition de l'incubateur Let's Go et des professionnels du secteur.