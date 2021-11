Les nouvelles écritures de la création numérique Jeudi 25 novembre 2021 de 16h30 à 20h à la Bibliothèque François-Mitterrand - Petit auditorium

Dans le cadre du cycle Nouvelles Ecritures et de la 5e édition de Novembre numérique, qui se tient pour la première fois à Paris, la BnF et l'Institut français s'associent pour mettre en lumière la création numérique et ses multiples enjeux. Au programme, deux tables rondes à destination des professionnels et du grand public, dans le Petit Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand, ainsi qu'une sélection d'oeuvres à consulter en salle A du 25 au 28 novembre.

Programme du 25 novembre

16h30 / 18h : La création numérique en voie de patrimonialisation

À l'heure où évolue le cadre légal qui fixe la mission de la BnF dans le domaine audiovisuel et multimédia, elle ambitionne de collecter, référencer, préserver et diffuser les formes les plus émergentes de la création numérique. Des producteurs échangeront avec les acteurs publics chargés de soutenir et de promouvoir cette création contemporaine multiforme.

Intervenants : Laurence Bagot (Narrative), Laurent Duret (Bachibouzouk et Président de PXN), Olivier Fontenay (CNC) et Chloé Jarry (Lucid Realities)

18h30 / 20h : La révolution numérique vue par les artistes de la création numérique

Les artistes de la création numérique se sont emparés des cultures numériques depuis leur origine. Ces femmes et hommes, précurseurs, défricheurs, chercheurs, par leurs regards ou leurs détournements, nous guident et nous alertent sur les bouleversements causés par la révolution numérique. Des fakenews au cyberactivisme, du Big data à la sobriété numérique, en passant par les réseaux sociaux et la cryptomonnaie, leurs regards nous permettent de faire un pas de co?teì et mieux comprendre les dynamiques du numérique, leurs enjeux contemporains et à venir.

Intervenants : Eric Boulo, Antonin Fourneau, Benjamin Gaulon, Caroline Delieutraz , Dasha Illina et Karim Ben Khalifa, commissaires et artistes de l'exposition Escape, voyage au coeur des cultures numériques.

A découvrir également

Du 25 au 28 novembre 2021 en salle A, découvrez une sélection d'oeuvres de l'exposition itinérante Escape, voyage au coeur des cultures numériques proposée par l'Institut français.

Jurrasic Web - Web-série documentaire - Chris Eley

Une websérie en 7 épisodes qui retrace les grandes innovations totalement illégales et géniales qui ont façonné l'#Internet d'aujourd'hui

Windows93.Net - Installation interactive - Jankenpopp avec Zombectro

Au début des années 90, Microsoft annonce la sortie de Windows 93, un nouveau système d'exploitation révolutionnaire. Le système attendu par des millions d'utilisateurs ne verra jamais le jour et sera abandonné au profit de Windows 95. Vingt ans après l'annonce, des artistes français décident de corriger cette omission historique et de concevoir leur propre version du système légendaire. Windows93.net reprend la forme d'un ancien bureau dont les icônes permettent de consulter une vaste collection d'applications renversantes, de travaux d'artistes et de médias archéologiques obsolètes ou oubliés.

Vigilance 1.0 - Jeu vidéo - Martin Le Chevallier

Un jeu de vidéo-surveillance où le joueur, face à une série d'écrans,doit surveiller simultanément de nombreux lieux et déceler un maximum d'infractions. À chaque flagrant délit, le score augmente, à chaque diffamation, il baisse. La société surveillée est comme une fontaine qui transgresse sans fin, aussi innocente qu'incorrigible.

L'Hôtel - Jeu vidéo - Benjamin Nuel

Un jeu vidéo expérimental où le spectateur navigue dans un environnement bucolique couplé à l'univers du jeu vidéo Counter Strike.

Des individus sont présents, en treillis et gilet pare-balles, armés, casqués ou encagoulés ; ce sont des terroristes et antiterroristes, personnages issus du jeu vidéo Counter Strike. La guerre qu'ils se livrent habituellement n'a pas lieu. A la place, en s'approchant d'eux, le spectateur assiste à des saynètes, dans une comédie absurde. Les codes du jeu vidéo sont bouleversés, pas de quêtes, pas de missions. Au fur et à mesure du temps qui passe, on atteint les limites du décor, des bugs apparaissent. L'environnement se délite, s'effrite, le temps semble compté…

Center for Technological Pain - Vidéo - Dasha Lina

Une entreprise fictive propose des solutions Do It Yourself pour résoudre les problèmes de santé causés par les technologies.

Ce projet a pour but de faire apparaître ce problème plutôt que de suggérer de réelles solutions, le tout avec beaucoup d'humour et d'ironie pour se moquer des dépendances qui ont pris le contrôle de nos vies. Center for Technological Pain remet en question les effets négatifs de la technologie en adaptant des techniques d'autodéfense et de yoga pour lutter contre cette dépendance contemporaine.

Deux Visions -Installation photo- Caroline Delieutraz

La rencontre photographique imaginaire entre Raymond Depardon, célèbre photographe, et les serveurs de Google.

Raymond Depardon a parcouru la France pendant plusieurs années pour réaliser des photos de la France au quotidien.

En mettant en parallèle les images qu'il a prises avec des captures d'écran de Google, qui sauvegarde des milliards d'images de routes pour Google Street View, Caroline Delieutraz met en perspective deux types d'images, deux intentions opposées, deux visions du monde.

