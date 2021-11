Ubisoft annonce l'ouverture d'un nouveau studio à Sherbrooke et un programme d'investissement majeur au Québec

Ubisoft annonce l'ouverture d'un quatrième studio de création de jeu vidéo au Québec, dans la ville de Sherbrooke, pôle universitaire et centre économique de l'Estrie. Cette ouverture réaffirme l'engagement d'Ubisoft de se positionner comme un acteur économique de premier plan, au service des talents, des communautés et des écosystèmes de la province.

C'est en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Economie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional et de Mme Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke, que M. Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général du groupe Ubisoft et Mme Nathalie Jasmin, directrice du studio Ubisoft Sherbrooke, ont fait cette annonce, qui marque une nouvelle étape dans le développement d'Ubisoft au Québec, presque 25 ans après les premiers pas du Groupe dans la province.

Ce quatrième studio, implanté au coeur de la ville de Sherbrooke et de l'Estrie, pépinière de talents et d'expertise de pointe dans un écosystème numérique en pleine effervescence, renforcera encore davantage le leadership international du Québec dans le secteur du jeu vidéo.

Ubisoft a aussi annoncé un programme d'investissements ciblés de 17 M$ dans trois piliers essentiels, Ubisoft Education, Ubisoft Entrepreneur.es et La Forge, au service de la formation des jeunes, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Un accélérateur, assorti d'un programme d'investissements et d'accompagnement en soutien aux entreprises indépendantes du secteur du jeu vidéo, sera notamment mis en place dès 2022.

Porté par un plan de développement ambitieux avec de nouveaux investissements prévus de près de 950 millions de dollars[1] d'ici 2030, Ubisoft souhaite ainsi poursuivre sa croissance, attirer les talents de partout dans le monde et continuer d'investir dans la relève d'ici.

Nous sommes fiers qu'Ubisoft ait choisi d'investir au Québec pour assurer sa croissance. De nombreuses jeunes entreprises d'ici pourront bénéficier de l'expertise reconnue de ce leader mondial et profiter de ses réseaux. C'est tout l'écosystème lié au secteur du jeu vidéo qui en ressortira gagnant",

a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Economie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

La Ville de Sherbrooke est emballée par l'implantation du nouveau studio d'Ubisoft à Sherbrooke, un dossier d'attraction travaillé sur plusieurs années par l'équipe de Sherbrooke Innopole, en collaboration avec le Bureau de coordination du développement économique. La concrétisation du projet démontre que notre ville à taille humaine se positionne avec force auprès des grands joueurs en recherche de main-d'oeuvre qualifiée, elle-même attirée par une qualité de vie exceptionnelle",

mentionne Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.

Ces annonces marquent une nouvelle étape dans le développement d'Ubisoft au Québec, presque 25 ans après les premiers pas de notre Groupe dans la province. Grâce au soutien du gouvernement, le Québec s'est imposé comme un leader dans la création et la production de jeu vidéo à l'échelle mondiale, à la pointe des révolutions technologiques qui façonnent l'avenir de notre industrie. Sur l'ensemble de nos 20 000 employé.es, près de 5 000 travaillent aujourd'hui à Montréal, Québec, Piedmont et Saguenay. Avec le studio de Sherbrooke, Ubisoft poursuit sa mission d'être non seulement un moteur économique important pour l'ensemble des régions du Québec, mais également de continuer à investir dans les talents et les écosystèmes qui les entourent",

a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général d'Ubisoft.

Après le développement réussi du studio Ubisoft de Saguenay, inauguré en 2018, et son impact positif sur la région et sur la ville de Chicoutimi, nous avons la certitude que ce quatrième studio de jeu vidéo, à Sherbrooke, créera un impact significatif et renforcera le rôle prédominant de l'Estrie dans le secteur. Ce pôle technologique régional est devenu, avec les années, une véritable pépinière de talents dans plusieurs domaines d'expertise de pointe. En ouvrant ce studio, nous souhaitons offrir de nouvelles options pour nos employé.es actuel.les, proposer aux talents locaux de nouvelles opportunités et nous impliquer activement dans les initiatives et les communautés locales",

a ajouté Nathalie Jasmin, directrice du studio Ubisoft Sherbrooke.

Ubisoft Sherbrooke codéveloppera certaines des principales franchises du Groupe, et contribuera au développement des plus récentes innovations dans le domaine du divertissement et de la technologie. Le studio réunira une équipe multidisciplinaire et diversifiée composée de professionnels issus de plusieurs domaines d'expertise, notamment la gestion de production, la programmation, le design graphique, la modélisation, l'animation et la conception de niveaux de jeux.