KG.xp : Les inscriptions pour le programme de mentoring de Capital Games sont ouvertes

En octobre 2021, Capital Games a ouvert avec le soutien d'AWS son programme de mentoring KG.xp à tous les studios français, quelle que soit leur taille, leur nombre d'années d'existence, les plateformes sur lesquels ils développent, ou leur business model.

KG.xp, c'est un parcours qui met au service des studios les experts et vétérans du réseau Capital Games, via un programme d'accompagnement et un suivi personnalisé et adapté au rythme de vos productions.

Ce programme sur mesure s'adapte à tous les projets créatifs et entrepreneuriaux, et à tous les niveaux de maturité des studios.

Un jeune studio cherchant à assurer le succès critique et commercial de son premier ou deuxième jeu ?

Une équipe déjà établie cherchant à challenger ou valider son concept ou ses choix stratégiques ?

Une structure souhaitant changer de positionnement - nouvelle plateforme cible, nouveau business model, changement d'échelle pour ses projets - ?



KG.xp répond à ces besoins, et d'autres : quel que soit le sujet, un regard extérieur et expérimenté aide toujours à avancer dans la bonne direction et concrétiser ses projets.

KG.xp vous apporte un conseil jeu vidéo : l'accompagnement en détails

Tout commence par la rencontre avec son ou sa mentor et un diagnostic des projets portés, des structures et de leurs enjeux. Puis chaque projet reçoit l'accompagnement de vétérans de l'industrie, expert·e·s de thématiques précises, en fonction des préconisations du/de la mentor. Enfin, tous les participants bénéficient d'ateliers collectifs pour répondre à des problèmes partagés et pouvoir échanger avec d'autres studios.

Evidemment, rejoindre KG.xp c'est aussi rejoindre Capital Games, le premier cluster régional du jeu vidéo, créer des liens avec l'écosystème jeu vidéo d'Île-de-France, et développer son réseau.

Pour plus d'informations sur KG.xp, ses formats et tarifs, consultez la description du programme.

Pour découvrir un aperçu des experts susceptibles de vous accompagner et obtenir plus d'infos, rendez-vous sur notre site.