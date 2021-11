Play-Conférence : La seconde guerre mondiale dans les jeux vidéo indépendants (Through the darkest of times, Attentat 1942 et My memory of us) Mercredi 24 novembre 2021 de 18h à 20h à la Bibliothèque François-Mitterrand - Petit auditorium

Le département Son, vidéo, multimédia de la BnF propose un cycle de conférences qui explore l'évolution de la production vidéoludique en France. Cette play-conférence analyse la vision du second conflit mondial proposée dans trois jeux vidéo indépendants.

Des chercheurs analysent en direct trois jeux indépendants (Through The Darkest of Times, Attentat 1942 et My Memory Of Us), qui se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale et évoquent la résistance en Allemagne et l'occupation de la Tchécoslovaquie et de la Pologne.

Séance animée par Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo et créateur de la chaîne JVH (Jeux Vidéo & Histoire), et Eugen Pfister, enseignant à l'université des Arts de Berne et Sybil Collas, narrative designer.

Informations pratiques

Entrée gratuite - Réservation recommandée via l'application Affluences ou sur affluences.com

Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu'à 20 minutes avant la manifestation)

Mercredi 24 novembre 2021 de 18h à 20h

Bibliothèque François-Mitterrand - Petit auditorium

Entrée Est, face rue Emile Durkheim

Paris 13e