L'Esports Research Network Conference (ERNC 21) est le premier congrès scientifique international dédié à la santé et au bien-être dans l'esport (Esports Health & Wellness). Co-organisé par l'Esports Research Network (ERN) et l'Institut des Sciences du Sport-Santé (I3SP), cet événement pluridisciplinaire se tiendra en ligne sur la plateforme Twitch les 9 et 10 décembre 2021.

Les objectifs du congrès sont (i) d'offrir une plateforme d'échanges favorisant les relations interdisciplinaires et encourageant la diversification des recherches dans le domaine de la santé dans l'esport, (ii) de créer des liens entre universitaires, professionnels de l'industrie, institutions et grand public, (iii) de diffuser les résultats des travaux scientifiques menés sur les questions de santé dans l'esport, tant dans ses dimensions physique, mentale que sociale.

Ce sont au total plus de 70 speakers du monde entier qui prendront la parole sur ces deux journées aux côtés de nombreux acteurs professionnels du secteur (joueurs de haut niveau, préparateurs physiques et mentaux ou responsables de la performance), autour de thématiques aussi variées que les blessures physiques, la nutrition, l'environnement parental ou encore la fatigue mentale des joueurs. Les interventions prendront la forme de conférences plénières (2), tables rondes d'experts (4), symposia (3) et présentations individuelles de travaux de recherches (31) lors de 12 sessions thématiques parallèles.

Parmi les nombreux intervenants, nous aurons le privilège d'accueillir :

L'ensemble du programme est consultable sur le site de l'événement, l'actualité du congrès est à suivre sur son compte Twitter, tandis que ce lien d'inscription permet d'assister gratuitement à l'intégralité des conférences.

L'Esports Research Network (ERN) est un réseau international de plus de 200 chercheurs issus de plus de 35 pays à travers le monde. L'association vise à favoriser les collaborations dans le domaine de l'esport en créant un point de rencontre entre les universitaires et les professionnels de l'industrie esportive.

L'Institut des Sciences du Sport-Santé de Paris (I3SP) est le laboratoire de recherche de l'UFR STAPS de l'Université de Paris. Les travaux des membres qui le composent traitent de l'impact de l'activité physique sur les capacités du corps en mouvement, de la convivialité, la créativité et les émotions dans l'activité physique et enfin des technologies et adaptations dans le sport et la santé.