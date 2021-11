A la découverte des consoles insolites - L'histoire alternative du jeu vidéo Un livre d'Anthony Boudin édité par Third éditions

C'est devenu une tradition pour Third Editions : à chaque fin d'année, la maison d'édition met les petits plats dans les grands en proposant des Beaux Livres illustrés sur des thèmes originaux. Après Voyagez au Japon et L'Art du Pixel : SNES l'année dernière, c'est au tour de À la découverte des Consoles Insolites et Imaginaires du jeu vidéo de rejoindre les listes au Père Noël.

Dans "À la découverte des Consoles Insolites", Anthony Boudin, gagnant d'un tremplin d'écriture organisé par Third Editions en 2019, s'est lancé dans la difficile quête de rendre hommage aux consoles ayant connu un destin atypique. Et il y avait visiblement beaucoup à dire, car l'ouvrage fait plus de 400 pages !

Le contenu

Echecs commerciaux, projets avortés, contrefaçons et autres exclusivités étrangères sont autant de types de consoles dont l'auteur prend soin de narrer l'histoire. Car oui, Anthony ne se contente ici pas de répertorier ces consoles loufoques unes à unes. Il les a regroupées par thématiques (consoles éducatives, consoles portables, etc.) et a lié leurs histoires entre elles en ne manquant pas d'humour, ce qui rend la lecture fluide et agréable.

Pour que l'ouvrage soit le plus exact et le plus renseigné possible, Anthony et Third Editions ont aussi collaboré avec MO5 et Silicium, deux associations spécialisées dans la préservation du patrimoine vidéoludique.

Les éditions

L'édition limitée, estampillée "First Print" et vendue 49,90€, est exclusive à thirdeditions.com. En plus d'avoir une couverture inédite, cette édition est accompagnée d'un fourreau cartonnée pour y ranger le livre, ainsi que d'un poster au format A2, reprenant le principe visuel du blue print utilisée dans l'ouvrage.

L'édition classique, disponible quant à elle sur le site de l'éditeur mais aussi en librairie, est à 39,90€. Ici aussi, la couverture reprend le principe du blue print, en mettant en avant quelques consoles évoquées dans l'ouvrage, comme la Pippin ou la Nintendo PlayStation.

