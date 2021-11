2ème edition de Let's Play Solidaire le samedi 20 novembre Un évènement rythmé entre gaming et talks avec des sportifs de haut niveau pour soutenir l'éducation par le sport

Pour sa deuxième édition, l'ONG Play International organise le "Let's Play Solidaire", une demi-journée de gaming, de talks avec une dizaine de sportifs de haut niveau et esportifs. Ces personnalités seront réunies à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant le samedi 20 novembre 2021, de 14h à 20h à la Maison de l'Esport et en direct de la chaine Twitch de Kayane. Ils partageront un moment inédit autour de thématiques liées aux actions de Play International et sur leurs actualités. L'objectif est de collecter un maximum de dons en live pour soutenir l'éducation par le sport.

Un évènement exceptionnel

Durant 6 heures, les sportifs nous feront part de leurs expériences lors de talks, de leur engagement pour Play International et échangeront sur des thématiques d'actualités qui leur tiennent à coeur. L'évènement sera animé par Kayane, joueuse professionnelle emblématique de jeux vidéo et animatrice sur Game One, et diffusé sur sa chaîne Twitch.tv/Kayanetv. Elle aura à ses côtés Co6nus, commentateur esport et magicien. Les sportifs se mesureront notamment à Luffy, l'un des meilleurs joueurs de Street Fighter, sur des jeux vidéo tels que Smash Bros, Mario Kart, Mario Tennis ou Street Fighter, mais aussi sur des quiz, des défis sportifs et des animations décalées. Le programme détaillé? de l'évènement sera dévoilé? prochainement.

Ils ont confirmé leur présence pour cette 2ème édition : Timothée Adolphe, Arnaud Assoumani, Emilie Gomis, Gauthier Klauss, Enzo Lefort, Pascal Martinot-Largarde, Maé-Bérénice Meïté, Cyril Moré, Florent Pietrus, Pauline Ranvier, Géraldine Robert.

Une opération solidaire pour la Journée mondiale des droits de l'enfant

Parce que l'accès au sport et au jeu est un droit fondamental, Play International agit pour que chaque enfant puisse accéder à une activité ludique et éducative. L'évènement "Let's Play solidaire", organisé à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, permettra de collecter des dons pour le projet "Ejo". Ce programme a pour initiative l'éducation par le sport pour le bénéfice de 80 000 enfants dont 32 000 filles au Burundi, au Sénégal, au Libéria et au Kosovo.

Le 20 novembre sera aussi le dernier jour pour participer à la Tombola Play lancée le 13 octobre dernier sur www.karmadon.org. Plus d'une vingtaine de sportifs se sont mobilisés en mettant en jeu des lots exceptionnels (objets dédicacés, rencontres, places pour des événements sportifs, etc.).

Le "Let's Play solidaire" est lancé par l'ONG Play International avec le soutien de la Société Générale et bénéficie du soutien des professionnels du gaming We Team et de l'appui technique de Gozulting.