Crypto, métavers, apps sociales, streaming… 6 prédictions pour les apps mobiles en 2022

App Annie s'est penchée sur les principales tendances qui vont façonner l'app-économie au cours de l'année 2022. Des applications stars comme TiTok, Pinterest ou des jeux mobiles s'apprêtent à battre de nouveaux records, alors que les apps de métavers et de cryptos devraient continuer leur percée.

1/ TikTok devrait dépasser les 1,5 milliard d'utilisateurs actifs d'ici 2022 presque deux ans plus vite que WhatsApp Messenger.

TikTok est l'un des rares réseaux sociaux à atteindre 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en seulement 34 trimestres. Il aura fallu 41 trimestres à WhatsApp Messenger depuis son lancement pour atteindre ce niveau de MAU (Monthly Active Users), soit près de deux années de plus.

L'essor mondial de TikTok pourrait lui faire prendre le dessus sur les fournisseurs de streaming vidéo, et attirer d'importants revenus publicitaires en raison de sa large portée et de l'engagement profond des utilisateurs. TikTok continuera d'être une force perturbatrice. L'app brouillera la frontière entre les genres en 2022, en étendant son investissement au shopping.

2/ Pinterest et Temple Run 2 rejoindront le Club des apps au 1 milliard de téléchargements tandis que Subway Surfers et TikTok franchissent de nouveaux paliers

En 2022, c'est entre 20 et 22 applications qui devraient rejoindre le club des Apps au 1 milliard de téléchargements, dont Pinterest et Temple Run 2. Pinterest devrait atteindre ce palier avant la fin 2021 grâce à la croissance rapide des marchés Brésil et LATAM.

Temple Run 2 rejoindra Subway Surfers et Candy Crush Saga, les trois seuls jeux à atteindre plus d'un milliard de téléchargements dans le monde en 2022. Subway Surfers devrait même dépasser les 2 milliards, consolidant ainsi son titre de jeu mobile le plus populaire de tous les temps.

TikTok devrait également battre deux autres records en 2022 : le dépassement des 3 milliards de téléchargements dans le monde et des 3 milliards de dollars de dépenses consommateurs sur iOS et Google Play, grâce aux achats intégrés dans la création de contenus bénéficiant aux live streamers.

3/ Les jeux mobiles métavers devraient générer plus de 3,1 milliards de dollars de dépenses annuelles

Les applications de métavers ont le vent en poupe. Ces mondes virtuels et l'interaction en temps réel favorisent l'expression, l'exploration et la créativité des joueurs.

En 2022, la construction de mondes dont les fonctionnalités permettent aux utilisateurs d'interagir en temps réel par le biais de leurs avatars virtuels captiveront les publics et capteront des parts de marché. Le smartphone joue un rôle essentiel dans le développement de ce secteur, car il permet d'y accéder à tout moment, et très facilement.

Roblox, l'une des applications de métavers les plus connues, s'est classée N°1 mondiale dans la catégorie Simulation > Creative Sandbox, à la fois en nombre de téléchargements et de dépenses sur iOS et Google Play (Oct 2021). Minecraft l'a suivi de près, se classant à la quatrième place du nombre de téléchargement, et à la deuxième place en revenus.

L'industrie du jeu évolue rapidement et l'autonomisation des joueurs est au coeur de la stratégie de développement du secteur. Les modèles "Play-to-earn" - ces jeux qui permettent aux joueurs de monétiser dans un circuit économique ouvert - combinés à des métavers qui mettent l'accent sur l'expression personnelle des joueurs seront les moteurs de l'innovation dans le domaine des jeux mobiles en 2022.

4/ La Gen Z est prête à adopter les applications Fintech à des taux record : 155% de croissance pour atteindre 18,9 milliards de sessions en 2022.

2022 sera l'année d'un engagement financier sans précédent pour toutes les générations.

Les crypto-monnaies sont un facteur important d'augmentation des sessions en 2021. Parmi les utilisateurs américains de la Gen Z et des Millenials, les trois premières applications de crypto-monnaies en termes de temps passé sur Android étaient Robinhood, Coinbase et Webull Stocks (septembre 2021). Des Apps comme FTX Pro sont également en hausse à l'approche de 2022.

La génération X et les baby-boomers ont également passé une plus grande partie de leur "crypto-temps" sur ces trois apps. Bien qu'elles soient classées dans le top 15 en termes de temps passé, les Boomers préfèrent encore passer du temps sur des applications plus "traditionnelles" comme TD Ameritrade, Chase Mobile et IBKR.

2022 sera une occasion sans précédent d'engager la Gen Z sur mobile. Cette génération, 100% connectée, est sur le point d'atteindre l'indépendance financière. C'est le moment de cultiver la fidélité des clients sur leur appareil préféré : le smartphone.

5/ Les apps de divertissement devraient représenter un marché de 12 milliards de dollars sur le mobile d'ici 2022

C'est deux fois plus qu'en 2020. Une hausse due aux abonnements In-App.

Le streaming vidéo a été l'une des plus dynamiques catégories pour les dépenses conso de l'App Store depuis le début de la pandémie en 2020.

Hulu est en passe d'atteindre 1 milliard de dollars de dépenses consommateurs au premier trimestre 2022, alimenté par les Etats-Unis. En octobre 2021, YouTube a rejoint le club des applications aux 3 milliards de dollars de dépenses enregistrées, grâce aux consommateurs qui optent pour le streaming sans publicité et avant tout mobile.

Quelques applications de divertissement notables sont elles aussi en plein boom : Discovery Plus, la plateforme orientée Anime, Funimation, ainsi que Veve, une app qui permet de collecter des objets de collections numériques et des produits NFT (non-fungible token).

A l'approche de 2022, les utilisateurs gèreront et paieront plus que jamais les services dont ils dépendent via leur appareil le plus fiable : leur mobile. L'application offre un moyen simplifié, fiable et efficace de gérer les abonnements. Le Streaming à lui seul enregistre un montant de 12 milliards de dollars dépensés.

6/ Le marché des apps sociales devraient atteindre 9 milliards de dollars en 2022 (82% d'augmentation par rapport à 2020)

Les applications sociales vont étendre leur empreinte mondiale, ce qui entraînera une augmentation des dépenses consommateurs de 4 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2020.

TikTok, Twitch et Bigo Live occupaient les 3 premières marches des apps sociales les plus performantes en matière de dépenses consommateurs depuis le début de l'année 2021. Ces trois apps proposent du Live-Stream et reposent sur la même stratégie de monétisation comme soutien aux créateurs de contenu.

Parmi les étoiles montantes contribuant à cette croissance projetée des dépenses consommateurs mondiales, on peut citer l'app de jeu communautaire Discord, l'application de vidéo live Tagged et celle de streaming Likee.

L'authenticité, la créativité et le contenu vidéo sont au coeur de l'expérience sociale en 2022.

Les applications sociales sont en passe de dominer près de la moitié de l'ensemble du temps passé sur mobile, et c'est un secteur clé pour mettre en place des partenariats, élaborer son marketing, et susciter l'engagement client.