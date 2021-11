Plug In Digital, l'éditeur et distributeur indépendant de jeux vidéo, lève une Série B de 70M€ menée par Bridgepoint Development Capital Plug In Digital ambitionne de s'imposer parmi les meilleurs éditeurs mondiaux de jeux vidéo grâce à de nouveaux investissements dans la production et à des acquisitions stratégiques

Plug in Digital, un des leaders indépendants de la distribution et l'édition de jeux vidéo indépendants, boucle un tour de table de 70 millions d'euros mené par Bridgepoint Development Capital, avec un financement apporté par Eurazeo. Plug In Digital continuera d'opérer de manière indépendante dans une industrie du jeu vidéo en plein essor, qui est déjà le premier marché mondial du divertissement depuis plusieurs années, avec plus de 175 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020 (source Statista), loin devant le cinéma ou la musique (respectivement 12 et 20 milliards). Avec cette levée de fonds, l'entreprise montpelliéraine va déployer une nouvelle phase dans sa stratégie de croissance avec l'augmentation de ses investissements dans les productions, pour à la fois financer plus de jeux mais également élever ses standards en accompagnant des jeux plus ambitieux, jusqu'à des projets dits "AA". Cette stratégie passera également par des acquisitions de studios de développement ou de partenaires pertinents dans l'écosystème du jeu vidéo.

Nous suivons de près le secteur des jeux vidéo depuis un certain temps et avons été impressionnés par le parcours de Plug in Digital ",

déclare Olivier Nemsguern, Associé chez Bridgepoint Development Capital.

"La société s'est d'ores et déjà positionnée comme l'un des leaders sur le marché attractif de la distribution, et est parvenue à construire une marque forte dans le secteur de l'édition de jeux indépendants, grâce à une équipe dirigeante déterminée et expérimentée. Nous avons hâte de collaborer avec Plug In Digital dans ses prochaines étapes de développement."

Plug In Digital, un acteur complet

Plug In Digital a été créée par Francis Ingrand en 2012. À la fois éditeur et distributeur, la société s'est très vite positionnée comme un acteur complet, présent sur tous les marchés du jeu vidéo (PC, Console, Mobile), et souvent précurseur, comme sur le Cloud gaming où elle bénéficie d'une position privilégiée. Les deux labels d'édition de la société, Dear Villagers et PID Games, sont les fers de lance de la stratégie de croissance, avec un portefeuille de jeux existant déjà fort sur toutes les plateformes, et des dizaines de nouveautés ambitieuses en préparation pour les années à venir.

Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Bridgepoint pour les prochaines étapes de notre ambitieux projet de développement ",

déclare Francis Ingrand, Président de Plug In Digital.

"Nous sommes persuadés qu'il est le partenaire idéal pour nous accompagner dans notre croissance future, à la fois organique et via des acquisitions stratégiques ciblées. Nous sommes fiers d'être accompagnés par leur équipe, qui a été convaincue par notre modèle différentiant, notre vision stratégique et nos équipes."

En moyenne, Plug In Digital a connu une croissance annuelle de plus de 50% ces 5 dernières années, grâce notamment à l'émergence rapide de Dear Villagers, son label d'édition déjà porteur de plus de 8 jeux ambitieux publiés depuis sa création en 2019. Un de ses titres les plus récents, The Forgotten City, est un succès commercial mondial, encensé par la critique internationale pour la qualité de sa narration et de ses dialogues, ainsi que pour son graphisme captivant et unique. PID Games, le second label, rencontre également le succès avec un positionnement alternatif qui offre aux studios des solutions souples et à la carte d'édition et de coédition sur l'ensemble des supports (PC, console, mobile). PID Games est en passe d'éditer 30 jeux vidéo d'ici la fin d'année en collaboration avec des studios venant des quatre coins du monde, du Brésil à la Finlande, dont évidemment de nombreux partenaires français.

Une entreprise ancrée localement

Plug In Digital est d'ailleurs à ce titre un partenaire privilégié de toute l'industrie française du jeu vidéo en distribuant autant les plus petits studios que les éditeurs de premier plan ou grâce à des relations privilégiés avec de nombreux studios indépendants accompagnés en édition. Cet ancrage local comme socle d'une croissance globale est également un axe fort de la société, qui a ouvert des bureaux en Chine, premier marché mondial, participe à de nombreuses actions de soutien au développement de la filière en Afrique et a noué des liens forts en Amérique du Sud.