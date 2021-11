Un scientifique d'Ubisoft lauréat de l'Académie des sciences

Ubisoft est fier d'annoncer que David Louapre, 43 ans, physicien et directeur scientifique d'Ubisoft, vient de se voir remettre le prix Paul Doistau-Emile Blutet de l'information scientifique.

Si ma pratique de la vulgarisation scientifique a d'abord commencé par écrit, puis en vidéo sur YouTube, j'ai récemment pris conscience de l'incroyable potentiel du jeu vidéo. Par son attrait et les possibilités d'interactivité qu'il offre, le jeu vidéo peut être un formidable vecteur pour une meilleure compréhension des concepts scientifiques et la diffusion des sciences auprès du grand public" a déclaré David Louapre.

Caroline Jeanteur, Chief Purpose Officer d'Ubisoft a commenté :

En s'appuyant sur les sciences, les jeux vidéo simulent les écosystèmes du monde réel dans des mondes virtuels et permettent aux joueurs de mieux comprendre le monde qui les entoure et d'expérimenter de nouvelles possibilités."

Bio

Egalement l'auteur d'un blog et d'une chaine YouTube nommés "Science étonnante", David Louapre y traite de divers sujets des mathématiques, de la physique, de la biologie ou des sciences humaines, pour un public de lycéens ou d'adultes. La chaîne YouTube compte aujourd'hui plus d'un million d'abonnés et totalise plus de 80 millions de vues depuis sa création. Il est aussi l'auteur de deux livres de vulgarisation et travaille aujourd'hui à la diffusion des sciences au moyen du jeu vidéo.

"Positive Play" : comment les jeux vidéo contribuent-ils à la société ?

L'objectif de cette équipe pluridisciplinaire est de développer les impacts positifs des jeux vidéo d'Ubisoft autour de bénéfices comme l'exploration, la confiance en soi, les émotions, la stimulation du cerveau, les connaissances, les interactions sociales, l'activité physique ou l'expression personnelle. L'équipe dispose de plusieurs moyens pour cela : la réalisation de prototypes de jeux explorant de nouvelles mécaniques de gameplay, des partenariats avec des acteurs académiques (laboratoires de recherche, grandes écoles, Chaire Science et Jeux vidéo…), des études de marché, etc. afin d'inspirer les équipes design des studios de création des jeux.