Game Conf - Créer en indés : concilier créativité et audience Vidéo enregistrée le 30 septembre 2021 au Cnam Enjmin - Organisation Pôle Image Magelis

Le 30 septembre 2021 avait lieu la première édition de la Game Conf, colloque d'une journée et demie organisé par le Pôle Image Magelis. Des professionnels de premier plan ont partagé leur expérience et débattu des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Créer en indés : concilier créativité et audience

La liberté créative d'un studio est parfois décrite comme opposée aux autres pans de la production : management, business, marketing, etc.

La quête d'audience est-elle antinomique à la qualité d'un jeu et à son ambition ?

De quelle audience parle-t-on dans le cas des jeux indés ?

Par où commencer pour construire l'équilibre entre créativité et rentabilité ?

Avec :

Yoan Fanise, Creative director - DigixArt Studio

Nicolas Cannasse, Game Director et cofondateur - Shiro Games

Table ronde animée par Jean Zeid, animateur, conférencier.