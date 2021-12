Les jeux de type Hypercasual ont atteint 3,6 milliards de téléchargements au troisième trimestre 2021

App Annie, fournisseur de données et d'analyses sur les applications mobiles, publie aujourd'hui son rapport State of Gaming Q3. Alimenté par Game IQ d'App Annie, ce rapport donne un aperçu des caractéristiques et des tendances qui ont eu un impact sur les performances des jeux mobiles au cours du dernier trimestre.

Ce trimestre, les utilisateurs ont continué à se divertir grâce à des jeux multi-joueurs en ligneet des Casuals Game",

a déclaré Lexi Sydow, responsable Insights chez App Annie.

"Comprendre quelles caractéristiques ont attiré les joueurs vers certains types de jeux, et pourquoi, nous a permis de construire une feuille de route sur les raisons pour lesquelles les jeux deviennent un succès."

Au troisième trimestre, les consommateurs ont téléchargé 14,3 milliards de nouveaux jeux sur iOS et Google Play. Les jeux Hypercasual représentent 3,6 milliards de téléchargements de jeux. Dans ce total, 8 des 10 principaux éditeurs de jeux mobiles sont représentés, dont Applovin, Voodoo et Azur Interactive. Cette catégorie de jeux compte 59 milliards de dollars de dépense consommateur, avec pour principaux marchés les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Les jeux slither.io, Piano Tiles 2, Magic Tiles 3 se classent dans le top 3 en termes de durée de vie des téléchargements.

Les jeux de puzzles (Comics Bob, Paper Fold, Judgement Day) se sont classés au deuxième rang des téléchargements par sous-genre avec 893 millions de téléchargements. Principalement téléchargés en Inde, aux Etats-Unis et au Brésil, les principaux marchés en termes de dépenses sont toutefois les Etats-Unis, le Royaume-Uni, et le Japon, et représentent 8,6 milliards de dépenses consommateurs à l'échelle mondiale.

Cinq autres genres ont régné en maître à cette période :

1) L'Action Runner, 1er sous-genre téléchargé parmi les jeux d'action

Téléchargements : 297M

Dépense : 40.1M

Top des applications (par téléchargements) : Subway Surfers, Talking Tom Gold Run, Talking Tom Hero Dash.

Principaux marchés en termes de dépenses : Chine, Etats-Unis, Corée du Sud

Principaux marchés en termes de téléchargements : Inde, Brésil, Etats-Unis.

2) Machines à sous (Casino), premier sous-genre de jeux de casino (6,1 %) en matière de dépenses consommateurs (1,4 milliard de dollars).

Téléchargements : 51M

Dépenses : 1.4B

Top applications (par téléchargements) : Slotomania, Slots House of Fun, Spin for Cash.

Principaux marchés en termes de dépenses : Etats-Unis, Australie, marché de Taïwan

Principaux marchés par téléchargements : Etats-Unis, Indonésie, Brésil

3) M3-Meta (Match), premier sous-genre le plus téléchargé parmi les jeux de Match.

Téléchargements : 132.5M

Dépenses : 993M

Top applications (par téléchargements) : Homescapes, Project Makeover, Fishdom : Deep Dive

Principaux marchés en matière de dépenses : Etats-Unis, Japon, Allemagne

Principaux marchés en termes de téléchargements : Inde, Etats-Unis, Brésil

4) Compétition, 1er sous-genre de course en termes de dépenses consommateurs

Téléchargements : 27.4M

Dépenses : 102M

Top des applications (par téléchargements) : Mario Kart Tour, Asphalt Nitro, QQ Speed.

Principaux marchés en termes de dépenses : Chine, Corée du Sud, Etats-Unis

Principaux marchés en matière de téléchargements : Chine, Inde, Etats-Unis.

5) March-Battle Strategy - 1er sous-genre de jeux (10 %) en termes de dépenses des consommateurs (+ 2,4 milliards de dollars dans le monde).

Téléchargements : 139M

Dépenses : 2.4B

Top applications (par téléchargements) : Evony, Lords Mobile, Top War : Battle Game.

Principaux marchés en termes de dépenses : Etats-Unis, Japon, Chine

Principaux marchés en termes de téléchargements : Etats-Unis, Inde, Brésil

Plusieurs caractéristiques sont susceptibles d'expliquer de tels succès :