Ubisoft Film & Television nomme Jordan Cohen Directeur de la division européenne des films en live-action et de la télévision

Ubisoft Film & Television annonce aujourd'hui la nomination de Jordan Cohen au poste de Directeur de la division européenne des films en live-action et de la télévision.

Depuis Paris, Jordan rapportera au groupe Film & Television de Los Angeles. Il supervisera le développement créatif et la production de projets cinématographiques et télévisuels européens à l'échelle mondiale pour Ubisoft.

Durant sa carrière, Jordan a apporté sa contribution à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels. Il a d'abord intégré le département d'analyse de scénarios et de financement de SOFICA Indéfilms, avant de rejoindre les rangs de TF1 Films Production. Pendant près de trois ans, il a été le responsable des finances et des affaires commerciales d'Indie Prod, le groupe connu pour ses deux entités, Indie Sales, spécialisée dans les ventes internationales, et La Chauve-Souris, spécialisée dans la production. Au sein d'Indie Prod, il était également producteur et responsable du développement de projets de séries TV.

Depuis 2018, Jordan est producteur, producteur associé et associé chez 22h22, qui a notamment produit Final Set (Netflix), Get In (Netflix) et Welcome to the Jungle. Il assure actuellement la coproduction de Drops of God, produit par Dynamic TV pour France TV et Hulu.

Ubisoft est une entreprise globale dont les franchises sont connues dans le monde entier, il était donc tout naturel d'élargir notre équipe et de nous concentrer sur la création de contenu live-action pour le marché européen",

a déclaré Margaret Boykin, vice-présidente d'Ubisoft Film & Television.

"Nous sommes ravis que Jordan rejoigne notre équipe, et nous sommes convaincus que son expérience et son expertise de l'industrie du divertissement nous aideront à toucher un public de joueurs et de non-joueurs encore plus large."

Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Ubisoft Film & Television. Ils se sont façonné une identité unique et passionnante grâce à des contenus originaux qui se déroulent dans l'univers, la culture et la communauté du jeu vidéo, et montrent la voie en ce qui concerne l'adaptation de franchises. J'ai hâte de contribuer à donner vie à des projets et les présenter au public européen."

a ajouté Jordan Cohen.

Ubisoft Film & Television

Ubisoft Film & Télévision a pour objectif d'amener les franchises à succès d'Ubisoft vers d'autres domaines du divertissement et de partager des histoires originales en rapport avec le monde, la culture et la communauté du jeu vidéo. Ubisoft Film & Télévision travaille sur un ensemble de projets cinématographiques et télévisuels originaux et basés sur les marques d'Ubisoft. Ubisoft Films & Television possède plusieurs projets qui sont à différents stades de développement et de production tels que les films notamment les films "Just Dance" (Screen Gems), "Beyond Good & Evil" (Netflix), la série "Assassin's Creed" (Netflix) en live-action, la série "Mythic Quest" (Apple TV+) et "Rabbids Invasion" (saison 4 sur Netflix). Le premier long métrage produit indépendamment par la division, "Werewolves Within", est sorti en juin 2021 via IFC Films et a été salué par la critique.