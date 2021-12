Ubisoft dévoile Ubisoft Quartz, la première plateforme de NFT éco-responsables et jouables dans des jeux triple A Cette nouvelle expérimentation du Lab d'Innovation Stratégique d'Ubisoft utilise la blockchain éco-responsable Tezos

Ubisoft annonce le lancement en beta d'Ubisoft Quartz, une nouvelle plateforme permettant aux joueurs d'acquérir des Digits, les tout premiers NFT (Non-Fungible Tokens) jouables dans un jeu triple A et fonctionnant sur une blockchain économe en énergie. Jouables dans Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, sur PC via Ubisoft Connect, les Digits seront disponibles en éditions limitées, chacune composée d'un nombre déterminé d'exemplaires.

Les Digits sont une nouvelle façon de personnaliser l'expérience à travers des éléments cosmétiques du jeu qu'il s'agisse de véhicules, d'armes ou d'équipements. Ils combinent le plaisir de jouer avec des objets uniques de qualité triple A et la possibilité de posséder des NFT représentant des éléments uniques issus des univers d'Ubisoft. Véritable évolution des objets digitaux pour les joueurs, ils offrent des avantages inédits, tels que :

: chaque Digit est un objet de collection unique qui comporte son propre numéro de série, visible par tous dans le jeu, et qui garde indéfiniment la trace de ses propriétaires successifs, permettant aux joueurs de devenir partie intégrante de l'histoire du jeu. La jouabilité : les Digits sont des objets de collection jouables possédant une véritable valeur utilitaire. Ils permettent aux joueurs d'accomplir leurs missions avec style en personnalisant leur expérience de jeu.

: les Digits sont des objets de collection jouables possédant une véritable valeur utilitaire. Ils permettent aux joueurs d'accomplir leurs missions avec style en personnalisant leur expérience de jeu. Le contrôle : chaque Digit est accompagné d'un certificat de propriété stocké sur la blockchain, une technologie indépendante d'Ubisoft, décentralisée et communautaire, qui permet aux joueurs de bénéficier d'un niveau de contrôle inédit. Avec les Digits, les objets digitaux ne sont plus condamnés à rester dans l'inventaire s'ils ne sont plus utilisés : ils peuvent être mis en vente afin que d'autres joueurs éligibles puissent les acquérir en dehors de l'écosystème d'Ubisoft.

Cette expérience à grande échelle est une nouvelle étape dans l'exploration de cette technologie par Ubisoft. Le Lab d'Innovation Stratégique d'Ubisoft étudie depuis plus de quatre ans les applications de la blockchain dans le jeu vidéo à travers la recherche, le développement de prototypes en interne, et une collaboration étroite avec des spécialistes renommés au sein de l'écosystème start-ups.

"Nos recherches nous ont amenés à comprendre comment l'approche décentralisée de la blockchain pouvait faire des joueurs des acteurs à part entière de leur expérience virtuelle, en leur redonnant le contrôle sur la valeur qu'ils créent à travers le temps qu'ils passent en jeu, les objets qu'ils y achètent ou leur contribution, et ce d'une façon durable pour notre industrie", explique Nicolas Pouard, vice-président du Lab d'Innovation Stratégique d'Ubisoft. "Ubisoft Quartz est la première étape de notre vision ambitieuse pour le développement d'un véritable métavers. Une vision qui nous a poussés à dépasser les limitations inhérentes aux blockchains de première génération, notamment en matière de scalabilité et de consommation d'énergie."

Pour créer les premiers NFT éco-responsables et jouables dans un jeu triple A, Ubisoft Quartz s'appuie sur Tezos, une blockchain fonctionnant sur un mécanisme de consensus à preuve d'enjeu, dit "Proof-of-Stake", dont le fonctionnement consomme considérablement moins d'énergie que les blockchains Proof-of-Work de première génération telles que Bitcoin ou Ethereum.

"L'efficacité énergétique est une condition essentielle pour que la blockchain puisse être utilisée par des millions de joueurs. Nous avons choisi Tezos en raison de son réseau basé sur le mécanisme de" Proof-of-Stake "et de son leadership en matière de NFT éco-responsables", déclare Didier Genevois, directeur technique blockchain chez Ubisoft. "Une transaction sur Tezos utilise la même quantité d'énergie que le streaming de 30 secondes de vidéo, alors que la génération précédente de réseaux blockchain pouvait consommer une énergie équivalente à un an de streaming en continu. Cette faible empreinte carbone signifie que nos développeurs et nos joueurs peuvent se concentrer sur l'innovation sans transiger sur l'impact environnemental."

Afin de s'assurer que les joueurs puissent bénéficier de toute l'utilité des Digits dans le jeu, Ubisoft Quartz ne sera disponible qu'aux joueurs répondant aux critères d'éligibilité suivants :

Être joueur de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sur PC via Ubisoft Connect

Avoir au minimum atteint le niveau 5 d'XP dans le jeu

Être âgé d'au moins 18 ans.

De plus, chaque joueur ne pourra posséder qu'un seul exemplaire de Digit d'une même Edition.

Ubisoft Quartz sera disponible en version beta à partir du 9 décembre à 19 heures, heure française, en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Australie et au Brésil. L'expérience débutera avec 3 éditions gratuites les 9, 12 et 15 décembre prochains, afin de récompenser les premiers utilisateurs. Les Digits pourront être obtenus sur la plateforme Ubisoft Quartz et seront jouables dans Ghost Recon Breakpoint. D'autres Digits seront disponibles en début d'année 2022, plus de détails seront communiqués prochainement.

