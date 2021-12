Les 50 personnalités du jeu vidéo français qui feront 2022, selon Jean Zeid

Après une sélection des 50 Français qui feront l'esport en 2022, le Tomorrow Lab a souhaité mettre en avant 50 personnalités françaises qui feront le jeu vidéo en 2022. Pour la deuxième année consécutive le Gaming Campus a confié cette mission délicate à Jean Zeid, spécialiste des nouvelles technologies et chroniqueur pendant 19 ans au sein de Franceinfo.

Cette deuxième sélection des 50 personnalités du jeu vidéo français a été à la fois plus simple et plus complexe à réaliser. La pandémie n'y est pas pour rien. Elle a impacté de manière différente tous les acteurs de la filière. Cet écosystème regorge de talents et de passion. Il n'est pas aisé de tirer une photographie de groupe à un instant donné.

La méthodologie mise en place pour mener à bien ce second instantané a d'abord été de bien prendre soin d'éviter tout esprit de classement. Il ne s'agit pas d'un top 50, mais d'un équilibre forcément imparfait entre des réussites, des symboles, des actions, des promesses et des attentes en choisissant la voie de la diversité des profils. Des créatifs, des indés, des financiers, des observateurs, des femmes, des hommes, pour ce qui demeure une fois encore un patchwork de qualités hétérogènes qui reflète, nous l'espérons, la vitalité future du jeu vidéo en France."

Jean Zeid

MiJo Anduze-Faris - Senior gameuse

Cédric Babouche - Réalisateur et directeur artistique

Dinga Bakaba - Studio director et co-creative director d'Arkane Lyon

David Cage - PDG de Quantic Dream

Nicolas Cannasse et Sébastien Vidal - Fondateurs de Shiro Games

Guillaume Carmona - Directeur d'Ubisoft Montpellier

Julie Chalmette - Managing director à Zenimax France (Bethesda)

Pascal Charrue , Jérôme Combe et Arnaud Delord - Fondateurs de Fortiche Production

Maxime Chattam - Président de la commission d'aide au jeu vidéo du CNC

Julien Chièze et Carole Quintaine - Créateurs de contenus

David Combarieu - Président de Hitclic et de l'Association Handigamers

David Dedeine et Sebastian Wloch - Cofondateurs d'Asobo Studio

Nicolas Doucet - Directeur de la Team Asobi

Morgane Falaize - Présidente directrice associée de Minuit Douze, présidente de Women in Games

Alain Falc - PDG de Bigben Interactive et Nacon

Emmanuel Freund - Fondateur de Powerz

Harmonie Freyburger - Vice-présidente de Women in Games, cheffe de projets diversité & inclusion chez Ubisoft

Ina Gelbert - Directrice Xbox France

Fabrice Granger et Thomas Veauclin - Fondateurs de Big Bad Wolf Studio

Oskar Guilbert - CEO de Dontnod

Sébastien Hette - Fondateur de Reset XP

Cyrille Imbert - Président de Dotemu

Francis Ingrand - Fondateur et CEO de Plug in Digital

Nicolas Julia , et Adrien Montfort - Fondateurs de Sorare

Kaatsup - Streameuse

Octave Klaba - Fondateur d'OVH Cloud

Cédric Lagarrigue - Senior advisor pour la banque d'affaires Alantra

Salomé Lagresle - Animatrice, chroniqueuse

Adrien Larouzée - Responsable des projets et éditions de Jeux Vidéo

Diane et Jean-Jacques Launier - Co-fondateurs d'Art Ludique - Le Musée

Fabrice Larue - CEO de FLCP

Nicolo Laurent - CEO at Riot Games

Jordan Layani et Pierre de Margerie - Fondateurs de Sloclap

Robin Leproux et Aaron Buckstein - Co-fondateurs d'Espot Paris

Stéphane Longeard - CEO de Microids

Alexandre Malsch - Cofondateurs de Fulllife

Florent Maurin - CEO de The Pixel Hunt

Sophia Metz - Fondatrice et directrice de Meltdown Bars

Anne-Sophie Montadier - Directrice communication, marketing & RSE du SELL, directrice de la communication Paris Games Week

Romain de Waubert - Fondateur d'Amplitude

Mickaël Newton - Chef de projet responsabilité sociétale à Ubisoft, président de Loisirs Numériques

Fanny [b]Renard - Community Manager chez Goblinz Studio et streameuse

Matthieu[/b] Richez - Fondateur du studio Ishtar Games

Jehanne Rousseau - CEO de Spiders

Clémence Rousselet - Directrice de Participations et membre de la mission esport chez Bpifrance

Anthony Roux - CEO d'Ankama

Lévan Sardjevéladzé - CEO de Celsius Online, président du Syndicat National du Jeu Vidéo

Muriel Tramis - CEO at Sensastic Games

Julien Villedieu - Délégué général du Syndicat National du Jeu Vidéo

Alexandre Yazdi et Laurent Ritter - Fondateurs de Voodoo

Pour découvrir les photos et biographies des 50 personnalités, rendez-vous ici.

Une sélection, c'est forcément un choix, et donc des oublis et des (petits et grands) absents. Nous nous en excusons sincèrement. Tout le jeu vidéo en France ne peut rentrer dans un panorama, même si ce dernier est pourvu de 50 personnalités talentueuses.

A ce titre, Jean Zeid tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'établissement de cette liste des 50 personnalités françaises qui feront le jeu vidéo en 2022.

Auteur d'essais comme Art et jeux vidéo et Game, le jeu vidéo à travers le temps, Jean Zeid est également chroniqueur radio passé par Le Mouv' et franceinfo, spécialiste notamment des secteurs des nouvelles technologies, du cinéma et des jeux vidéo. Commissaire des expositions Game en 2017 à la Fondation EDF à Paris puis Design-moi un jeu vidéo à la Cité du Design de Saint Etienne en 2019, deux succès publics, il prépare actuellement une nouvelle exposition dédiée aux jeux vidéo..

Cette édition 2022 est soutenue par Clubic, l'AFJV et Gaming Campus.