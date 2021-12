Le Forum des images lance > Ready > Players - 1ère édition Festival du jeu vidéo du 2 au 6 février 2022

Le Forum des images est plus que jamais le lieu de toutes les images et de la pop culture. Il lance son tout nouveau festival > Ready > Players, dédié aux jeux vidéo, à leurs créateur·rices et aux joueur·ses ! Ni salon ni université, mais une célébration inédite du gaming, au sein des espaces et des salles du Forum des images qui s'y prêtent.

Le réseau des joueuses et joueurs, en chair et en os, se trouve au centre de ce festival, à travers toutes les facettes de l'immersion vidéoludique : démonstrations, tournois sur écran géant, game jam, secrets de fabrication, master class, rétrogaming… L'accent est mis sur l'industrie des jeux indépendants et, du game designer au youtubeur, différentes personnalités du jeu vidéo partagent en public leur expérience et leur talent de gamers.

Des invités de prestige seront présents tout au long de la partie ! Quatre jours riches d'un large éventail de propositions et pour toutes les communautés !

Créatrice du studio Spiders, Jehanne Rousseau est l'invitée d'honneur de cette première édition. Lors d'une rencontre exceptionnelle, elle décrypte les différentes étapes de création d'un jeu vidéo en s'appuyant notamment sur Greedfall, parmi les succès développés par son studio.

Erwan Cario a créé pour Libération l'un des plus anciens podcasts pure player français, Silence on joue ! Quoi de plus naturel que de clôturer le festival en beauté en fêtant le 500e épisode avec un enregistrement en public festif et performatif autour d'invité-es prestigieux·euses ? Erwan Cario nous réserve une autre surprise pour le festival !

Parmi ses nombreux.ses invité.es, > Ready > Players a le plaisir d'accueillir Benjamin Daniel aka Benzaie ! Le célèbre vidéaste explore, lors d'une rencontre, le thème du "joueur créateur", ou quand le jeu vidéo se transforme en laboratoire d'expérimentations : de l'invention de ses propres mondes à la production de contenus inspirés par les jeux… L'occasion également de (re)découvrir ses vidéos sur grand écran !

Autre temps fort de cette semaine spéciale, la master class consacrée à la conception visuelle de l'univers de The Last of Us, Part II en présence de Jad Saber et Florent Lebrun. Artistes de la licence culte de Naughty Dog, ils proposent une performance en direct pour illustrer leur démarche créative. Le Forum des images se transforme en salle de jeux géante avec l'organisation de deux grands tournois devant 500 spectateurs et sur grand écran, offrant l'accès à de nombreux jeux auxquels tou.tes les visiteur.ses pourront participer ou simplement regarder !

Que l'on soit un virtuose de la console ou un joueur par procuration, la première édition de > Ready > Players recèle bien des surprises : installations interactives et performance croisant musique et jeu vidéo, game jam par les étudiants de l'école Tumo Paris, table ronde, conférence etc.

Alors, players, are you ready ?