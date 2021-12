Les métiers du jeu vidéo en 2022 : Analyste / Ingénieur Big Data Avec le free-to-play, monétiser les données des joueurs est devenu central

Analyste Big Data

Les "mégadonnées", ou Big Data, ce sont "des données plus variées, arrivant dans des volumes de plus en plus importants et avec une vitesse plus élevée" que les données traditionnelles, selon Oracle, le spécialiste du cloud et de ­l'informatique d'entreprise. Les données peuvent être stockées ou transmises sous forme de signaux électriques et enregistrées sur un support mécanique, optique ou magnétique. Un déplacement de souris, un clic sur un lien, l'ouverture d'une page Web… tout cela crée des informations qui permettent d'analyser le comportement des utilisateurs. Les objets connectés qui enregistrent vos déplacements sont ainsi créateurs de données qui vont être enregistrées, récoltées et analysées.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +4 - Bac +5 et plus

Salaire mensuel brut : De 2 700 à 4 500 €

Plongée dans les métadonnées

Le travail de l'Analyste Big Data arrive en aval de celui de l'ingénieur Big Data (lire ci-dessous). Il va se plonger dans le tri opéré par ce dernier pour créer des bases de données et en extraire des informations, qu'il mettra en forme pour les rendre accessibles aux services marketing, commerciaux et financiers, et bien sûr à la direction générale. Il doit être capable de détecter parmi ces informations celles qui seront utiles et les mettre en perspective.

Un métier très recherché

Dans le jeu vidéo, il est un rouage clé de la monétisation, car les joueurs sont connectés en permanence. En analysant leur comportement, l'analyste peut orienter les développements futurs. Ses analyses vont par exemple porter sur le déplacement des joueurs, le temps passé sur telle action ou tel niveau. En croisant ces métadonnées avec l'âge, le genre, voire la localisation des joueurs, il va fournir des conseils précis aux services marketing et commerciaux pour leur permettre de cibler au plus près les consommateurs. Avec le développement du free-to-play, monétiser les comportements des joueurs est devenu central. Le rôle de l'Analyste Big Data est alors le coeur du réacteur.

Mathématiques, statistiques et informatique font partie de son bagage, mais l'analyste doit également connaître les enjeux économiques de son domaine. Il est lié aux départements marketing et ­commerciaux, ce qui signifie qu'il doit ­comprendre leurs besoins spécifiques.

S'ils sont devenus ­incontournables dans l'économie du jeu vidéo, les Analystes Big Data sont aussi très demandés dans la banque, l'assurance ou même l'automobile.

Qualités requises

Goût pour les mathématiques

Goût pour l'informatique

Esprit de synthèse

Esprit d'analyse

Sens de l'organisation

Acquis de fin d'études

Connaissance approfondie en mathématiques analytiques

Maîtrise des outils de Data Management

Maîtrise des outils de Web Analyse

Connaissance approfondie des bases de données

Connaissance des problématiques marketing

Ingénieur Big Data

Pour compléter les informations sur les métiers du Big Data, il convient d'aborder celui d'Ingénieur Big Data. En amont de l'analyste, l'Ingénieur Big Data met au point les solutions permettant à celui-ci d'exploiter les données qui intéressent son travail.

Son travail va donc être de récolter, de trier et d'organiser ces données pour les valoriser. Pour cela, il dispose d'outils informatiques puissants qu'il va perfectionner pour répondre aux besoins de son entreprise. Sa position l'amène également à jouer un rôle de veille. Doté d'une expertise en gestion et de connaissances solides du monde de l'entreprise, l'Ingénieur Big Data est aussi capable de déceler les besoins de son entreprise et d'anticiper la viabilité des projets.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +5 et plus

Salaire mensuel brut : De 3 000 à 5 000 € et plus

Filtrer, trier, ordonner les données récoltées pour pouvoir les analyser

Dans le jeu vidéo, le Big Data est devenu un élément clé en même temps que s'est développé le jeu vidéo en ligne, notamment les MMO, qui génèrent des quantités de données qui sont autant d'informations à exploiter. L'Ingénieur Big Data doit créer les filtres qui permettront à l'analyste Big Data d'interpréter les données les plus intéressantes pour alimenter les services marketing, commerciaux et financiers.

On ne devient pas ingénieur Big Data si on n'est pas féru de mathématiques, de statistiques et d'informatique, dont on maîtrise plusieurs langages. Une connaissance de l'anglais technique est obligatoire, mais il faut également avoir un sens développé de la communication pour présenter son travail à des équipes bien moins spécialisées.

Qualités requises

Grande aisance avec les mathématiques, les statistiques et l'informatique

Acquis de fin d'études

Deep Learning ; intelligence artificielle… compréhension des problématiques triviales du front office

