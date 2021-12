Game Conf : Humankind : créer une IP dans un genre déjà dominé Vidéo enregistrée le 30 septembre 2021 au Cnam Enjmin - Organisation Pôle Image Magelis

Le 30 septembre 2021 avait lieu la première édition de la Game Conf, colloque d'une journée et demie organisé par le Pôle Image Magelis. Des professionnels de premier plan ont partagé leur expérience et débattu des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Humankind : créer une IP dans un genre déjà dominé

Imaginer une nouvelle licence est en soi un challenge. La créer au sein d'un genre déjà dominé par une autre IP populaire, c'est le défi d'Amplitude Studio et sa dernière production Humankind.

Design, production, marketing, comment innover dans un tel contexte ?

Et comment imposer son style et sa singularité ?

Avec Romain de Waubert, Directeur de studio et Chief Creative Officer - Amplitude Studio

Entretien animé par Jean Zeid, animateur, conférencier.