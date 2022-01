Ubisoft et Overlook events annoncent Assassin's Creed Symphonic Adventure - The Immersive Concert, un tout nouveau concert immersif inspiré par les musiques de la célèbre franchise

Ubisoft et Overlook Events annoncent Assassin's Creed Symphonic Adventure, un tout nouveau concert symphonique créé à l'occasion du 15e anniversaire d'Assassin's Creed, licence de jeux vidéo mondialement connue.

En 15 ans, Assassin's Creed est devenu l'une des franchises les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, reconnue pour sa grande richesse narrative et pour sa capacité à recréer des mondes fascinants, devenant une véritable référence pour ceux qui veulent aborder l'Histoire d'un point de vue ludique.

L'orchestre et le choeur complet, d'Assassin's Creed Symphonic Adventure, offriront aux spectateurs une expérience immersive unique en son genre. Ils pourront redécouvrir les musiques d'Assassin's Creed, à travers les époques, depuis la Grèce antique jusqu'aux temps modernes.

Un concert symphonique entièrement immersif grâce à un écran vidéo, des lumières et des effets sonores spéciaux tirés des jeux de la licence.

La narration des jeux sera au coeur de cette expérience et les spectateurs pourront redécouvrir les histoires et les identités musicales uniques de chaque opus de la licence. Le tout sera accompagné par des images synchronisées avec l'orchestre, le choeur et les solistes.

Ce nouveau concert est développé par l'équipe d'Overlook Events, créateurs des évènements à succès Dragon Ball et Saint Seiya Symphonic Adventure, en collaboration avec l'équipe créative d'Ubisoft.

Assassin's Creed Symphonic Adventure sera en première mondiale à Paris le 29 octobre 2022 dans le prestigieux Grand Rex, une salle de spectacle et de cinéma historique, installée au coeur de la capitale française depuis 1932. Cet évènement sera l'occasion de célébrer le 15e anniversaire de la licence et le 90e anniversaire de la salle. Une tournée mondiale est prévue à partir de 2023 dans de nombreuses villes dans le cadre de l'anniversaire d'Assassin's Creed.

La musique a toujours joué un rôle central dans l'expérience Assassin's Creed et je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre les concerts Symphonic Adventure d'Overlook Events pour célébrer les passionnantes histoires racontées dans les jeux Assassin's Creed. J'espère que vous serez des nôtres pour cette nouvelle série de concerts, en tournée dès 2022."

déclare Jesper Kyd, compositeur pour la licence Assassin's Creed.

Cette collaboration avec Overlook Events permettra aux fans de s'immerger dans l'univers si riche et puissant d'Assassin's Creed et de célébrer le 15e anniversaire de la licence. Overlook Events a usé de son expertise créative pour assembler ce concert symphonique en utilisant des effets de haute-qualité afin de favoriser l'immersion et de proposer une expérience hors du commun dans l'univers d'Assassin's Creed."

déclare Aymar Azaïzia, directeur du transmédia et du développement commercial chez Ubisoft.