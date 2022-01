Les métiers du jeu vidéo en 2022 : Animateur 2D L'animation 2D mise d'abord sur l'émotion

Depuis quelques années, on observe un regain d'intérêt pour l'animation 2D. On la retrouve dans les films de ­Miyazaki, dans les mangas ou dans le cinéma d'animation traditionnel présent dans de nombreux festivals. Disney, qui l'a abandonnée il y a plus de 10 ans, veut aujourd'hui renouer avec l'animation 2D. Dans un monde où la 3D et les effets visuels spectaculaires sont omniprésents, la 2D mise d'abord sur l'émotion. Mais ce retour est évidemment accompagné par les nouvelles technologies numériques. Faire de la 2D aujourd'hui n'est pas le même métier qu'il y a quelques années. Un Animateur 2D se doit de maîtriser de nombreux logiciels de création et ne peut ignorer les techniques de 3D.

Un Animateur 2D va devoir figurer les mouvements des personnages (humains, animaux, créatures…) ou des objets, les habiller, exprimer par le dessin leurs expressions…

Cela nécessite de grandes qualités de dessinateur, la maîtrise de l'anatomie et une bonne connaissance de la théorie des couleurs.

Il faut aussi être capable de découper une scène plan par plan en proposant des solutions pour la création de personnages. L'Animateur 2D prend en effet en charge de A à Z la réalisation de séquences animées sur une surface plane, c'est-à-dire en deux dimensions. L'enseignement du storyboarding fait d'ailleurs généralement partie de la formation, ainsi qu'une initiation au jeu d'acteur pour appréhender les émotions des personnages.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : De 2 000 à 3 500 € selon expérience

Au centre de la production

En plus de l'animation de personnages ou de décors, l'Animateur 2D peut être amené à créer des bannières, des images et titres, des effets visuels et des personnages qui apportent de la vie au produit final.

Si le métier d'Animateur 2D est moins exigeant que celui d'animateur 3D quant à la maîtrise de logiciels complexes, il doit en revanche s'inscrire intimement dans le pipeline de production d'une oeuvre, connaître les problèmes et les enjeux du storyboard et du scénario, et connaître la sémiologie du cinéma. Il doit être capable de plonger dans des recherches pour travailler ses personnages et leur style vestimentaire, par exemple.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Aptitudes au calcul

Notions d'anatomie et d'architecture

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation. Connaissance des outils de level design

Paroles de professionnels : Stéphanie Misiak

Stéphanie Misiak est réalisatrice, storyboardeuse et animatrice 2D pour des séries télévisées comme Molang, Mily, Miss Questions et Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese.

Comment définissez-vous le métier d'animateur dans le monde du numérique ?

L'Animateur 2D/3D donne vie aux images, aux personnages, aux objets ou aux décors, à partir de la trame narrative prédéfinie. Il peut être amené à collaborer avec des chefs de projet, des réalisateurs ou encore des modeleurs 3D. L'espace de représentation de l'Animateur 2D repose sur deux dimensions : la longueur et la largeur. Il donne vie à des personnages en partant du dessin. L'animateur 3D, quant à lui, ajoute à son espace de représentation la hauteur et ne part pas du dessin, mais d'images de synthèse. L'Animateur 2D/3D doit posséder une réelle aisance en informatique. Il est nécessaire qu'il maîtrise les logiciels 2D/3D comme Maya, 3ds Max, Toon Boom Harmony, et des logiciels plus basiques comme Photoshop. L'Animateur 2D/3D travaille souvent avec le statut d'intermittent du spectacle ou en freelance : il a ainsi la possibilité d'exercer dans de nombreux secteurs ­d'activité, comme le jeu vidéo, le cinéma, le dessin animé, la publicité…

Alors que la 3D semblait devenir la norme, comment expliquer un retour à la 2D dans la création numérique ?

Il y a encore un travail artisanal dans l'animation en 2D qui apporte un charme que la 3D peine à rendre. Elle est souvent plus froide, plus impersonnelle. Les gens ont certainement une envie de retrouver un côté "film d'auteur" dans les programmes proposés.

Travailler en 2D laisse-t-il plus de place à la créativité qu'en 3D ?

La 3D essaie souvent de se rapprocher de la réalité. Même si nous n'avons certainement pas encore exploité toutes les pistes offertes par la 3D, les séries qui utilisent ces techniques se ressemblent encore beaucoup. Les styles graphiques des programmes en 2D sont aujourd'hui plus variés.

N'est-ce pas une façon de refuser la course à la technologie pour revenir vers plus d'artistique ?

La 2D est aussi technique aujourd'hui que la 3D, mais avec plus de souplesse d'utilisation. Et on trouve de nombreux films qui mélangent la 2D et la 3D. Ces modes techniques ne s'opposent pas, ils se complètent ou se répondent.

En plus d'un talent certain pour le dessin, une connaissance de l'histoire de l'art paraît incontournable. Au quotidien, comment nourrissez-vous votre culture de l'image et tout ce qui peut enrichir vos qualités professionnelles ?

Les animateurs fréquentent beaucoup les musées, les cinémas, les salles de spectacle et les librairies. Ce sont des gens très ouverts. C'est bien souvent de cette curiosité pour la culture et la création que découle leur choix professionnel.

Guide 2022 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2022 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 6,95 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres d'emploi infographiste 2D 3D, monteur vidéo, animateur