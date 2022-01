Les Chroniques de Gunhed TV - Vol. 1 - Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes damnés De David Hecq aux éditions du Pixel Mort

Un projet révolutionnaire de système de jeux avec siège monté sur vérins qui tombe à l'eau à cause d'un trafic d'armes international, la première guerre des consoles où tout le monde meurt à la fin, une console qui prévoit la dématérialisation des jeux dès le début des années 80, un standard mené par des géants de l'industrie du divertissement et qui s'achèvera par des pertes financières astronomiques...

Autant d'histoires qui se terminent souvent très mal, racontées de manière volontairement décomplexée et insolente dans un livre de 164 pages richement illustrées.

Les consoles maudites est une lecture décalée de l'histoire des jeux vidéo. C'est une série en quatre volumes qui couvrira trente ans de jeux vidéo : de la fin des années 70 au début des années 2000.

Maire déchu reconverti en YouTubeur approximatif, David Hecq, alias Gunhed, était le candidat idéal pour écrire une série de livres sur les consoles de jeux vidéo maudites et autres machines tombés dans les tréfonds de l'histoire des jeux vidéo.

Au programme de ce livre damné : la surprenante Super Grafx au design si particulier, la terrible confrontation entre les firmes Atari, Mattel et Coleco à la fin des années 70 et qui s'est achevée avec le crash des jeux vidéo. Pourtant au départ, on y croyait en ces machines. Elles nous vendaient du rêve en pixels et nous promettaient mille et une merveilles vidéoludiques.

On évoquera également la rocambolesque histoire du Konix Multi System, tout simplement un système d'arcade à domicile avec siège monté sur vérins.

En lieu et place, on a eu droit à une explosion en plein vol, suivie d'une absorption par le trou noir de l'histoire des jeux vidéo où l'on a parfois la fâcheuse tendance de ne retenir que les succès.

Malgré tout, derrière ces flamboyants échecs, il y a des hommes (et un peu de femmes) qui ont porté ces projets à bout de bras et qui a force de persévérance et de passion, ont réussi à les commercialiser. Vous en conviendrez, ces personnes méritent à minima qu'on raconte leur histoire…

Machines et systèmes évoqués dans ce premier volume : Atari VCS 2600 - Mattel Intellivision - CBS ColecoVision - Sinclair ZX 80 - Sinclair ZX 81 - Sinclair ZX Spectrum - Konix Multi-System - PC Engine Super Grafx et quelques autres...

