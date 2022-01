Unity : Le moteur constructeur du futur Comprendre le moteur de création du Metaverse - Par Mano Labelle

Si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous essayez de comprendre ce que le futur du divertissement nous réserve. Cet article devrait vous éclairer.

Mon objectif aujourd'hui fût d'écarter toutes tendances surexploitées, bulles spéculatives, et storytelling abusif afin de comprendre le moteur de cette révolution.

Pour cette raison, j'ai creusé sur le sujet d'Unity. Il semble que l'entreprise ait un plan, et je vais vous le traduire le plus simplement possible.

Pour se projeter au mieux : Imaginez une jeune diplômée nommée Diana ayant la volonté de travailler dans la création 3D. Elle a cette idée depuis qu'elle voit l'engouement autour du Metaverse.

Imaginons son présent, et ses deux potentiels futurs.

Présent

Tout juste sortie des études, elle n'a aucune expérience pro / perso préalable. Diana se voit forcée de s'entrainer seule afin d'espérer voir sa candidature prise au sérieux. Pour cette raison, elle se renseigne sur le meilleur outil pour démarrer son apprentissage.

Le marché est plein de solutions gratuites ou peu onéreuses répondant à ses besoins. Elle se dit alors que les tutos et les avis l'aideront à prendre sa décision. Pas le droit à l'erreur, une fois qu'elle lance son projet sur un moteur, c'est un challenge de le reconstruire sur un autre.

Deux possibilités sont en tête du classement

L'une est Unreal Engine . Diana connaît car ce sont les créateurs du jeu Fortnite qui ont conçu l'outil. Il est complexe mais permet d'avoir des rendus d'une qualité supérieure sur PC ou console. Il est entièrement gratuit jusqu'à 1 000 000 de $ de revenues. À partir de quoi, ce sont des royalties de 5 %. Mais Diana en est loin.

. Diana connaît car ce sont les créateurs du jeu Fortnite qui ont conçu l'outil. Il est complexe mais permet d'avoir des rendus d'une qualité supérieure sur PC ou console. Il est entièrement gratuit jusqu'à 1 000 000 de $ de revenues. À partir de quoi, ce sont des royalties de 5 %. Mais Diana en est loin. L'autre est Unity. En 2020 le moteur de création 3D devenait le premier de son industrie à faire une IPO. Diana le connaît car c'est l'outil à l'origine des jeux Mario Kart Tour, Pokémon Go, ou Honor of Kings. Il est réputé pour être le plus simple à prendre en main. Il permet de créer des jeux pour mobile, console ou VR gratuitement jusqu'à 100 000 $ de revenues. Un abonnement est nécessaire au-delà.

C'est décidé, ce sera Unity pour la simplicité. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, voulait s'en emparer en 2014 pour la même raison.

Unity est au bon niveau de stack pour faire cela (construire le Metaverse) pour la plupart des développeurs. Si nous possédons Unity, nous pouvons nous assurer que cela se passe toujours bien, rapidement et avec nos systèmes."

Il est donc temps pour Diana de creuser pour en apprendre plus sur ce fameux moteur. Pour s'assurer de ne pas se faire arnaquer, elle démarre par la compréhension brève du modèle de revenue d'Unity :

30 % des revenus de l'entreprise proviennent des studios abonnés qui ont des besoins particuliers ou ont déjà atteints une certaine taille (min 400$ - max 2400$ par personne / an).

des revenus de l'entreprise proviennent des studios abonnés qui ont des besoins particuliers ou ont déjà atteints une certaine taille (min 400$ - max 2400$ par personne / an). 60 % proviennent d'abonnements ou de frais pris sur des outils additionnels. Ils peuvent être pour la gestion publicitaire, l'intégration d'intelligence artificielle, le cloud, le no code, la collaboration, etc.

proviennent d'abonnements ou de frais pris sur des outils additionnels. Ils peuvent être pour la gestion publicitaire, l'intégration d'intelligence artificielle, le cloud, le no code, la collaboration, etc. Les 10 % restants proviennent de frais pris sur l'asset store, de missions de consulting, ou encore de certains partenariats.

À ce moment, Diana comprend ce que veut dire Unity par simplicité. Le moteur permet de créer un contenu simplement, et propose des outils permettant de maximiser les chances de succès de ce contenu.

Cela lui rappelle ce que son ami, spécialisé dans l'e-commerce, lui disait sur Shopify : "Une plateforme unifiée qui va permettre de créer et gérer ton site e-commerce de A à Z le plus simplement possible". Il semble que ce soit son équivalent dans l'industrie de la création 3D.

Cette simplicité attire. Diana découvre qu'aujourd'hui, 53 % des 1 000 plus grands jeux, 71 % des 1 000 plus grands jeux mobiles, et 66 % des jeux en réalité virtuelles sont construits sur Unity.

Pour finaliser ses recherches, Diana vérifie la santé financière de l'entreprise. Personne ne veut apprendre un outil qui risque la faillite…

L'entreprise est en perte malgré la croissance du nombre d'abonnés et de leurs paiements. La raison ? L'entreprise utilise quasiment 50 % de ses revenus en recherche et développement, et 40 % en sales et marketing. Plus des 10 % restants s'évaporent dans les salaires, taxes, coûts de structures, etc.

Diana prend cela pour un bon signe !

C'est reflet de la qualité du support, et des innovations à venir" se dit-elle.

Erreur 2035

13 années ont passé, nous sommes en 2035. La situation pourrait être bien meilleure pour Unity, et donc pour Diana.

Les années précédentes, l'entreprise a eu un mal fou à grandir sur le marché du jeu du fait de sa position déjà dominante. Quasiment aucune autre industrie n'utilise le moteur, si ce n'est l'architecture et l'automobile. Résultat : la concurrence a réussi à prendre des parts du marché du jeu, et Unity n'est plus dominant nulle part.

La raison est due à un manque de stratégie du département marketing et commercial. Ils n'ont jamais réussi à convaincre d'autres industries à utiliser le moteur. Cela engendrant une stagnation de la croissance, et donc un manque de revenue pour faire tourner la machine à innovation.

Unity était aussi très lié à la croissance de la réalité virtuelle ces dernières années. L'échec du moteur impacte donc grandement la croissance de l'adoption globale de la réalité virtuelle hors gaming.

Socialement parlant, la bulle de discussion et tout le storytelling autour du Metaverse se trouve n'avoir été que de passage, et les ambitions d'Unity se sont éteintes avec.

Dans cette situation, Diana a des difficultés à trouver un nouvel emploi qui requiert des compétences spécifiques à Unity. Beaucoup de studios ont maintenant de nouveaux outils. Se lancer en indépendant est également impossible, aujourd'hui, ce sont les géants qui dominent, et ils ne laissent aucune place aux petits créateurs. Ses opportunités réduites résident dans le gaming, le cinéma, et les quelques industries annexes.

Metaverse 2035

Deuxième possibilité. Imaginons un 2035 où toutes les promesses du monde virtuel se sont réalisées. Unity est au top. C'est la clé d'entrée même du Metaverse pour tous les créateurs indépendants ou les entreprises.

La société entre dans une forme d'ère Netflix, où, pour dominer, la production en masse de contenu virtuel est vitale. Cela n'est pas uniquement le cas dans l'industrie du divertissement ; les entreprises du e-commerce, du retail, dans l'éducation, etc. sont également en demande.

La globalisation est révolutionnée par la réalité virtuelle, et donc sans possibilités de création de contenus virtuels une entreprise ne peut s'étendre.

Le pari de Diana de croire en ce futur 3D est un succès. Elle a aujourd'hui des opportunités d'emploi partout, sur des projets tous plus créativement ambitieux les uns que les autres.

Retour à la réalité

Pour Diana, l'un des deux futurs est forcément plus attirant que l'autre. Pour les actionnaires d'Unity également.

Le board ambitionne que cela se produise, car cela permettrait au moteur de devenir la clé d'entrée de ce futur monde grâce à sa simplicité. John Riccitello, CEO de l'entreprise en est conscient, et n'hésite pas à dire que c'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois par génération.

Avec cette large approche, nous pensons que la possibilité de créer et d'exploiter des expériences riches et immersives est presque illimitée, ancrant Unity auprès des applications les plus avancées de demain et permettant d'alimenter le Metaverse au niveau le plus fondamental."

Cela n'arrivera que si Unity réussit avec succès à entraîner un maximum d'entreprise hors gaming dans sa course. Pour que cela arrive, il y a trois évolutions à espérer sur des périodes différentes :

Sur le court terme - Unity doit faire croître son nombre d'abonnés et proposer toujours plus de possibilités. Cela passe par une stratégie marketing / commerciale offensive, et une technologie toujours plus efficace.

- Unity doit faire croître son nombre d'abonnés et proposer toujours plus de possibilités. Cela passe par une stratégie marketing / commerciale offensive, et une technologie toujours plus efficace. Sur le moyen terme - Les équipes marketing / sales devront être suffisamment compétentes pour permettre de pénétrer de nouvelles industries. Il faudra également voir des acquisitions de startups qui permettront plus simplement de s'étendre.

- Les équipes marketing / sales devront être suffisamment compétentes pour permettre de pénétrer de nouvelles industries. Il faudra également voir des acquisitions de startups qui permettront plus simplement de s'étendre. Sur le long terme - L'entreprise doit avoir construit des partenariats stratégiques dans le domaine de la réalité virtuelle / augmentée pour pouvoir être leader incontesté sur ce potentiel futur. L'entreprise est déjà en pole position avec Facebook qui construit son futur Facebook Horizon sur le moteur.

Le cas d'Unity est quasiment unique. Il reflète à lui seul le possible succès d'un Metaverse ou non. À mes yeux, s'intéresser à cette entreprise est une opportunité de miser sur les jeux traditionnels, mobiles, VR, et sur une multitude d'industries. Cela sans avoir à se soucier de la hype ou de la disparition de tel ou tel contenu. Il reste simplement à espérer que l'entreprise garde son cap, et réalise ses objectifs.

Un article de Mano Labelle (Serious Games)

