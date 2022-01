Game Conf : Jeux vidéo, communication et inclusion Vidéo enregistrée le 30 septembre 2021 au Cnam Enjmin - Organisation Pôle Image Magelis

Le 30 septembre 2021 avait lieu la première édition de la Game Conf, colloque d'une journée et demie organisé par le Pôle Image Magelis. Des professionnels de premier plan ont partagé leur expérience et débattu des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Communication et inclusion

La question sonne comme un vieux rêve : le jeu vidéo peut-il changer le monde, en s'appuyant notamment sur la communication ? Et si cette communication d'un jeu vidéo inclusif favorisait la création d'un environnement où toutes les personnes seraient respectées de manière équitable ? L'inclusion et la communication seront au centre de cette table ronde qui mettra en avant les conditions et les solutions pour accompagner un tel rêve.

Avec :

Marion Coville, Maître de conférences en sciences de l'infocom à l'Université de Poitiers - Institut d'Administration des Entreprises

Mylène Lourdel, Marketing & Communication - Indie Games

Fanny Renard, Community Manager - Goblinz Studio et streameuse

Table ronde animée par Jean Zeid, animateur, conférencier.