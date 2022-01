Play-conférence : La narration multimédiatique de "Sayonara Wild Hearts" : musique, tarot, gameplay Conférence le 1 février 2022 de 18h à 20h en salle 70

Développé par le studio suédois Simogo, Sayonara Wild Hearts est décrit par nombre de journalistes comme un "album pop interactif". Dans ce jeu de course et de rythme, la musique et le gameplay s'entremêlent, non sans participer à la narration, dont les lignes principales sont livrées par la voix-off de Queen Latifah. Musique, voix-off, gameplay, illustrations, sous-titres, cartes de tarot, paroles de chansons se répondent pour faire émerger l'histoire de Sayonara Wild Hearts, celle d'une jeune femme plongée dans les abîmes d'une rupture.

Séance animée par Alice Dionnet, doctorante en littérature comparée à l'université d'Orléans, et Antoine Morisset, chercheur indépendant en ludologie.

Entrée gratuite - Réservation recommandée via l'application Affluences ou sur affluences.com

Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu'à 20 minutes avant la manifestation)

Mardi 1er février 2022

18 h - 20 h

François-Mitterrand - Salle 70

Quai François-Mauriac - Paris 13e

Entrée Est face à la rue Emile Durkheim