Aides au financement de la filière jeux vidéo à la Réunion Date limite de remise des dossiers pour la prochaine commission : vendredi 18 février 2022

Dans le cadre de son partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l'image animée et l'Etat (DAC de La Réunion), la Région Réunion a mis en place un fonds de soutien en faveur de la filière cinématographique, audiovisuelle et multimédia.

Dans le cadre de l'intérêt régional au soutien de la filière des jeux vidéo de La Réunion, le Conseil Régional intervient à travers son fonds de soutien à la filière du jeu vidéo pour favoriser la conception vidéoludique dans ce domaine. Cette action est par ailleurs bénéfique pour La Réunion puisqu'elle est génératrice de retombées positives au niveau du territoire régional tant en termes économiques que d'emplois.

Aide à la conception de jeux vidéo

Ce dispositif d'aide est destiné à soutenir la phase amont des projets de jeux vidéo. Ses objectifs sont d'accompagner l'élaboration de la "bible" d'un jeu vidéo et d'encourager l'émergence de nouveaux concepteurs.

Par ailleurs, ce dispositif a également pour objectif de soutenir les créateurs, notamment ceux qui sortent des écoles françaises et réunionnaises dont l'excellence est reconnue au niveau international.

Plus d'information et accès au dossier de demande d'aide

Aide à la production de jeux vidéo

Ce dispositif finance la réalisation d'un jeu vidéo dans sa version commercialisable. Son objectif est contribuer à la création d'oeuvres artistiques originales.

Plus d'information et accès au dossier de demande d'aide

Aide au prototypage de jeux vidéo

Ce dispositif d'aide concerne la phase de prototypage d'un jeu vidéo. Le prototypage d'un projet pour le jeu vidéo est l'étape intervenant après la conception. Elle comprend les travaux nécessaires à l'établissement d'un dossier complet, préalable à la mise en production. Il doit permettre au producteur de gagner en qualité et en professionnalisme, afin de présenter un projet structuré convaincant aux différents partenaires financiers potentiels. L'objectif de ce dispositif est, dans la continuité du dispositif d'aide pour la conception, de soutenir la création de l'innovation dans la phase de pré-production du jeu, en vu de la réalisation d'un prototype.

Plus d'information et accès au dossier de demande d'aide

Calendrier de la commission jeux vidéo 2022

Session 1

Date limite de remise des dossiers : vendredi 18 février 2022

Réunion CJV : Vendredi 18 mars 2022

Session 2

Date limite de remise des dossiers : vendredi 24 juin 2022

Réunion CJV : Vendredi 29 juillet 2022

Session 3

Date limite de remise des dossiers : vendredi 30 septembre 2022

Réunion CJV : Vendredi 04 novembre 2022