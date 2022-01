Guide sur le financement des jeux vidéo en Europe

Les bureaux Europe Créative Media Italie et Danemark, en partenariat avec SpielFabrique, ont élaboré fin 2021 un guide sur le financement des jeux vidéo européens. Ce guide recense les opportunités par pays avec une description détaillée de chacune d'elle ainsi que des informations complémentaires sur les objectifs, les critères d'éligibilité, les exigences, les budgets et les conditions de financement. Il représente une capture d'écran à un moment précis. Les stratégies de financement public dans le domaine des jeux vidéo se sont beaucoup développées ces dernières années pour soutenir la croissance de l'industrie. Cependant, il existe de grandes différences entre les pays en termes de montants d'investissement, de types de soutien et de stratégies.

Télécharger le Guide sur le financement des jeux vidéo en Europe