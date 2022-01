Ubisoft signe un partenariat technologique avec Gamestream afin de renforcer ses expériences de streaming Ubisoft utilisera certaines technologies de Gamestream pour ses futures expériences de streaming

Gamestream, spécialiste des solutions de Cloud Gaming en marque blanche, et Ubisoft, créateur et éditeur de jeux vidéo, annoncent un partenariat technologique qui permettra à Ubisoft de poursuivre ses efforts en matière de streaming de jeux vidéo.

Grâce à ce partenariat technologique, Ubisoft continuera à améliorer son expérience de jeu en streaming en affinant la façon dont les joueurs interagissent avec les menus de jeu pendant les sessions de streaming.

Nous sommes ravis de travailler avec Gamestream, déclare Stéphanie Perotti, VP Online Services d'Ubisoft, ce partenariat nous permet de renforcer nos compétences en matière de streaming pour nos plateformes internes et externes."

Avec des services déployés dans plus de 7 pays, Gamestream a acquis en moins de deux ans une notoriété internationale. Elle est d'ores et déjà considérée par les analystes et les observateurs du marché du jeu vidéo comme le leader mondial des solutions de Cloud Gaming en marque blanche et compte parmi ses clients des éditeurs de jeux vidéo, des opérateurs télécoms et des groupes d'hôtels.

Ce contrat est l'aboutissement d'une relation professionnelle construite sur la durée. Il confirme l'avancée de Gamestream sur l'ensemble de la chaîne technologique du Cloud Gaming",

explique Ivan Lebeau, président et cofondateur de Gamestream.

"Ubisoft est derrière certaines des expériences de jeu les plus innovantes et nous sommes impatients de voir ce que leurs équipes vont réaliser grâce à notre technologie."