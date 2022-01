Lancement du fonds d'investissement belgo-français Inviga, 1er fonds privé dédié à l'industrie européenne du jeu vidéo

Inviga est le premier fonds privé dédié au marché européen du jeu vidéo. Il a pour objectif d'atteindre 80 M€ d'actifs sous gestion courant 2023, et annonce pour son lancement, un pipeline minimum de 5 investissements pour plus de 10 M€, dont 3 en Belgique et 2 en France.

Créé et managé par le français Edouard Miffre (experts en relation investisseurs notamment dans le Gaming) et le belge Patrick Gigase (25 ans d'expérience dans le Jeu Vidéo notamment comme Directeur Général et Directeur Financier), Inviga a pour objectif de prendre des participations minoritaires au capital d'entreprises européennes de Gaming à fort potentiel de croissance.

Outre, son soutien financier, Inviga offre un écosystème d'incubateurs afin de favoriser le succès de ses participations. Son Comité d'investissement et d'incubation est composé de différentes personnalités du monde du jeu vidéo qui apportent leur expertise sur toute la chaine de valeur du secteur : Design et Création, Production et Technologie, Business development, Marketing et ventes, et le test de jeux vidéo.

Inviga intervient à 3 niveaux :

Amorçage , pour les créations de studios de jeux vidéo ou d'activités relatives au secteur,

, pour les créations de studios de jeux vidéo ou d'activités relatives au secteur, Série A , pour le financement d'activités qui génèrent déjà des revenus,

, pour le financement d'activités qui génèrent déjà des revenus, Série B, pour l'investissement dans des activités plus matures qui souhaitent accélérer leur croissance.

Les prises de participation s'étendent de 100 K€ à 5 M€, auxquels s'ajoutent des co-investissements issus d'un réseau européen d'investisseurs privés.

Les territoires géographiques d'intervention du fonds sont prioritairement la Belgique, la France, Le Pays-Bas et l'Allemagne. Les autres zones européennes seront couvertes en fonction des opportunités d'investissement.

Le fonds Inviga est une "Investment Company" localisée à Anvers avec durée d'investissement de 6 ans.

Le marché mondial du gaming devrait atteindre 268 milliards de dollars en 2025. Il affiche une augmentation de 14,4% en 2021 par rapport à 2020 (source Newzoo 2021). Le secteur est caractérisé par un essor sans précédent des prises de participations et des acquisitions démontrant un fort potentiel de création de valeur.

Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement d'Inviga qui est l'aboutissement d'un an d'analyse et d'échanges avec des acteurs clés du Gaming en Europe. Notre coeur belgo-français nous permet d'ores et déjà d'être particulièrement actifs sur nos territoires avec des prises de participations significatives dans des entreprises à fort potentiel. Nous nous engageons par ailleurs dans un développement réellement européen afin de créer un écosystème unique pour permettre aux acteurs de la zone euro du jeu vidéo de briller dans le monde entier"

déclarent Edouard Miffre et Patrick Gigase, co-fondateurs du fonds Inviga.