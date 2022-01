Rapport annuel NPD Group 2021 sur les ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis Par Mat Piscatella, analyste du secteur des jeux vidéo pour NPD

En décembre 2021, les dépenses de consommation en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont chuté de 1 % par rapport à il y a un an, pour atteindre 7,5 milliards de dollars. Les dépenses de consommation en 2021 ont atteint un record de 60,4 milliards de dollars, soit 8 % de plus qu'en 2020.

La croissance des abonnements et des dépenses récurrentes en décembre sur les plates-formes PC, consoles et mobiles a compensé la baisse des ventes de jeux premium pour maintenir les dépenses de contenu stables par rapport à il y a un an, à 5,7 milliards de dollars. Les dépenses en matériel (en baisse de 3%) et en accessoires (en baisse de 9%) ont diminué en décembre 2021 par rapport à décembre 2020.

Consoles de jeux vidéo

En décembre, les ventes en dollars de consoles de jeux vidéo ont diminué de 3 % par rapport à décembre 2020, pour atteindre 1,3 milliard de dollars. Malgré une baisse de décembre, les dépenses pour les consoles de jeux vidéo pour l'année 2021 ont atteint 6,1 milliards de dollars, en hausse de 14 % par rapport à 2020.

Nintendo Switch était la consoles la plus vendue en décembre 2021 en unités vendues, tandis que Switch et PlayStation 5 étaient effectivement à égalité pour le leadership des ventes en dollars au cours du mois. Nintendo Switch a dominé le marché des consoles en termes de ventes unitaires et en dollars en 2021.

Lumière sur les ventes de jeux Premium (exclut les dépenses post-lancement)

Call of Duty : Vanguard était le jeu le plus vendu de décembre. Call of Duty s'est classé comme la franchise de jeux vidéo la plus vendue en termes de ventes en dollars pour une 13e année consécutive record. Call of Duty : Vanguard et Call of Duty : Black Ops Cold War sont classés parmi les 2 jeux les plus vendus de 2021.

Halo : Infinite a fait ses débuts en tant que jeu n ° 2 le plus vendu de décembre 2021. Halo : Infinite s'est classé comme le jeu le plus vendu de décembre sur les plateformes Xbox, tout en menant également les ventes parmi les titres suivis sur PC.

Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl était le 3e titre le plus vendu de décembre 2021, se classant au premier rang sur les plates-formes Nintendo pour décembre ainsi que pour l'année 2021. Les ventes en dollars 2021 du logiciel physique de la franchise Pokemon ont atteint leur total annuel le plus élevé depuis l'an 2000 .

Resident Evil : Village a terminé 2021 en tant que huitième jeu le plus vendu de l'année. Les ventes en dollars de la franchise Resident Evil ont atteint un nouveau record annuel pour le marché américain.

MLB The Show 21 était le 9e jeu le plus vendu de 2021, se classant 5e sur les plateformes PlayStation et 18e sur Xbox (ventes numériques non incluses sur les plateformes Xbox). MLB The Show 21 est le jeu de baseball le plus vendu de l'histoire des Etats-Unis.

Sept des vingt jeux les plus vendus de 2021 se sont également classés parmi les 20 meilleurs vendeurs de 2020. Call of Duty : Black Ops Cold War, Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Mario Kart 8, Animal Crossing : New Horizons, Assassin's Creed : Valhalla, Super Smash Bros Ultimate et Mortal Kombat 11 sont tous apparus dans les palmarès des titres les plus vendus en 2021 et en 2020. Mortal Kombat 11, Super Smash Bros Ultimate et Mario Kart 8 sont également apparus dans le top 2019 des 20 meilleures ventes.

19 des 20 jeux les plus vendus de 2021 sur les plateformes Nintendo ont été publiés par Nintendo. Le seul titre tiers à se classer parmi les 20 premiers était Monster Hunter : Rise, publié par Capcom USA.

Coup de projecteur sur le mobile (données fournies par Sensor Tower)

Décembre a clôturé une excellente année 2021 pour le marché américain des jeux mobiles en tant que troisième mois le plus important pour les dépenses au cours des trois dernières années et le meilleur mois de décembre jamais enregistré. Les dépenses de consommation des Etats-Unis dans les jeux mobiles en 2021 ont augmenté de près de 14 % par rapport à 2020.

Décembre était le 10e mois consécutif où les consommateurs dépensaient plus de 2 milliards de dollars en jeux mobiles sur l'App Store et Google Play, ce qui s'est produit 15 fois depuis le début de la pandémie mondiale, dont 11 en 2021.

Les principaux jeux mobiles américains en termes de revenus en 2021 comprenaient Candy Crush Saga, Roblox, Coin Master, Garena Free Fire, Pokemon Go, Genshin Impact, Homescapes, Lords Mobile : Tower Defense, Call of Duty : Mobile et Clash of Clans.

Accessoires de jeux vidéo

Les dépenses de décembre 2021 en accessoires de jeux vidéo ont diminué de 9 % par rapport à il y a un an, pour atteindre 493 millions de dollars. Les ventes d'accessoires en 2021 ont totalisé 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 % par rapport à il y a un an.

La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l'accessoire le plus vendu de décembre 2021, tandis que la manette sans fil PS5 DualSense White était le best-seller de 2021.