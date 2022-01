Game Conf : Le choix de l'autoédition : une question de valeurs Vidéo enregistrée le 30 septembre 2021 au Cnam Enjmin - Organisation Pôle Image Magelis

Le 30 septembre 2021 avait lieu la première édition de la Game Conf, colloque d'une journée et demie organisé par le Pôle Image Magelis. Des professionnels de premier plan ont partagé leur expérience et débattu des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Le choix de l'autoédition : une question de valeurs

C'est une des définitions de l'indépendance dans le jeu vidéo : proposer ses créations au public en étant son propre éditeur. Si de nombreux studios indés cherchent un éditeur pour bénéficier de ses ressources et de sa force de frappe médiatique, certains studios choisissent de s'autoéditer. Pour quelles raisons ? Que gagnent-ils réellement en maîtrisant entièrement le financement, la promotion et la vente de leur jeu. L'autoédition, c'est désormais le statut d'un studio en vue depuis plusieurs années : Dontnod. Après des succès comme Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why et une introduction en Bourse, Dontnod ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

Avec Oskar Guilbert, CEO & Co-Fondateur - Dontnod Entertainment

Table ronde animée par Jean Zeid, animateur, conférencier.