Les métiers du jeu vidéo en 2022 : Animateur 3D Un bon animateur 3D a appris à observer tout ce qui bouge autour de lui

L'animateur 3D a pour mission de mettre en mouvement les personnages, créatures ou objets dessinés par les modeleurs. Pour utiliser une image, on peut dire qu'il est le marionnettiste qui manipule un personnage qu'il n'a pas conçu. Son travail se fait en étroite collaboration avec le modeleur, qui lui a fourni une version de son personnage sous différents angles, avec différentes expressions, avec le rigger, qui a conçu le squelette des personnages et sous le contrôle du game artist et du directeur artistique pour s'assurer que son travail correspond aux intentions de ces derniers.

Au coeur de l'animation numérique

Son travail est donc à la fois très contraint, puisqu'il ne crée pas le personnage et doit respecter un cahier des charges décrivant son histoire, et très libre, car c'est lui qui va subtilement en affiner la personnalité en lui donnant vie. Les animateurs doivent donner vie aux objets 3D, ce qui implique de leur apporter des caractéristiques uniques ou intéressantes. Les animateurs 3D travaillent dans de nombreuses formes de médias : les jeux vidéo, les films, la télévision et les publicités. Mais il faut savoir que chaque industrie recherche généralement un style d'animation différent. Un bon animateur 3D est donc quelqu'un qui observe tout ce qui bouge autour de lui. Comment telle personne avec telle physionomie se déplace ou grimace, comment tel animal court ; tout ce qui l'entoure le nourrit pour ensuite imaginer les mouvements tant d'un humain, d'un animal, que d'un véhicule, un alien, un robot ou… tout ce que le créateur du jeu aura imaginé ! Des connaissances en anatomie sont incontournables, et si l'animateur se spécialise dans l'animation des décors, une culture architecturale sera nécessaire. Certains se sont spécialisés, animant par exemple des vaisseaux spatiaux.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : De 2 000 à 3 500 € selon expérience

Animé par la patience

C'est un métier qui suppose d'avoir de bonnes compétences techniques, la maîtrise de logiciels comme Maya et de rester toujours en éveil sur les innovations technologiques. Un jour ou l'autre, l'Animateur 3D devra travailler avec les spécialistes de la motion capture. C'est un travail qui exige également beaucoup de patience… une seule animation de dix secondes peut prendre des semaines et des semaines. Et comme la production d'une oeuvre animée n'est jamais simple, l'animateur devra parfois composer avec les changements d'orientation éditoriale décidée par ses supérieurs, et devra donner à son personnage des expressions nouvelles.

Qualités requises

Savoir dessiner (3D)

Aptitudes au calcul

Notions d'anatomie et d'architecture

Acquis de fin d'études

Maitrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation. Connaissance des outils de level design

Paroles de professionnels : Alexis Bodet

Responsable de formation chez SAE Institute Paris.

Dans une production numérique, en quoi consiste le travail d'un " animateur " ? Doit-il maîtriser la phase précédente, c'est-à-dire la modélisation ?

L'animateur intervient peu après l'étape de modélisation. Il n'est donc pas nécessaire de maîtriser cet aspect de la production. Cependant, il est très important de connaître les tenants et les aboutissants de ce qui précède l'animation. Des bases en modélisation et en rigging sont donc un plus.

Quelles sont les contraintes et libertés qu'offre la 3D par rapport à la 2D ?

L'une des contraintes de la 3D, c'est qu'il faut faire en sorte que l'animation soit de qualité sous tous les angles, alors qu'en 2D, l'animateur ne doit s'occuper que d'un seul point de vue. Cependant la 3D offre une plus grande liberté de mouvement aux personnages. Cela nous donne le sentiment qu'ils sont plus ancrés dans le monde.

La 3D est présente dans tous les secteurs, du cinéma à la publicité, en passant évidemment par les jeux vidéo. Chaque secteur a-t-il ses spécificités ? Animer un personnage humain, un robot ou un animal fantasmagorique, demande-t-il les mêmes maîtrises ?

Chaque secteur a effectivement quelques spécificités même s'ils partagent beaucoup de similitudes. Pour les jeux vidéo, il y a beaucoup de contraintes liées au fait que c'est en temps réel contrairement aux films d'animation ou chaque image peut être calculée à l'avance pendant des heures. Il est donc nécessaire pour le temps réel de passer par une phase d'optimisation dans le but d'avoir un rendu fluide.

La motion capture joue-t-elle un rôle important dans votre métier ?

Pour beaucoup de production, la motion capture est essentielle pour gagner en réalisme et en temps. Cependant l'animateur devra toujours repasser derrière pour nettoyer les animations et peut-être exagérer quelques poses.

En dehors des connaissances techniques liées à ce métier, quelles sont les qualités nécessaires pour réussir ?

Pour un animateur, il est très important de travailler ses compétences d'observation car elles lui seront utiles la majeure partie du temps. Je dirais que la patience joue également un grand rôle car il faudra passer des jours voire des semaines pour quelques secondes d'animation.

