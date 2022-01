La Bourse Jeux Vidéo lance son fonds de dotation pour accompagner ses partenaires financiers Coup d'envoi du fonds de dotation de la Bourse JV pour frapper fort dans l'accompagnement des futurs jeunes talents de l'industrie

En mars 2020, l'association Loisirs Numériques lançait un projet ambitieux : celui de proposer une bourse étudiante dédiée aux jeunes issus de la diversité et qui veulent se lancer dans des études supérieures dans le secteur du jeu vidéo. Bourse 100% indépendante, non rattachée à un organisme-tiers, elle a, en seulement 1 an et demi, accompagné 13 jeunes, pour lesquels elle finance l'intégralité de leurs frais de scolarité en écoles privées, mais aussi un complément de revenu nécessaire pour leur vie quotidienne.

Les meilleurs projets naissent de conversations simples, des questionnements existentiels. Issu de la réflexion de cinq vétérans de l'industrie du jeu en septembre 2020 - Mickaël Newton (Ubisoft), Jehanne Rousseau (Spiders Studios), Laurent Checola et Cédric Bache (LaBelle Games.), le projet n'aurait pas pu être possible sans l'aide des entreprises du secteur vidéoludique qui l'ont soutenu dès sa création. Ce sont elles qui financent l'ensemble du dispositif, ainsi certaines entités institutionnelles comme les clusters d'entreprises en région et quelques écoles privées elles-mêmes.

Le programme est d'envergure (environ 75 000€ en plus chaque année), et Loisirs Numériques a décidé de donner un coup d'accélérateur en montant ce Fonds de Dotation, d'intérêt général - nommé tout simplement LN - dédié exclusivement à la récolte de fonds.

L'avantage, c'est qu'il permet aux entreprises comme aux particuliers de défiscaliser leur don à hauteur de 60 et 66% respectivement permettant de décupler le nombre de contributions à l'initiative et ainsi la force de frappe du dispositif.

Grâce au fonds de dotation, nous réaffirmons que ce projet est solide et s'inscrit sur le long terme. Nous sommes en train de renforcer nos partenariats, notamment avec des regroupements d'entreprises comme Game Only, qui nous aideront à gagner en visibilité au niveau régional et nous épaulerons dans l'encadrement de plus de jeunes encore."

déclare Mickaël Newton, président de Loisirs Numériques.

Comment soutenir La Bourse JV ?

Tout le monde peut maintenant contribuer à la collecte pour donner un coup de pouce aux jeunes talents de demain et une chance à ceux qui n'en ont pas forcément toujours les moyens. Il suffit de se rendre sur l'espace dédié de l'association et de donner à la hauteur de ce que l'on peut. Le site délivrera automatiquement le document fiscal qui permet de déduire de ses impôts annuels, la part relative au don réalisé.

La bonne nouvelle c'est que les financements pour l'année scolaire en cours sont bouclés. Tous les fonds récoltés actuellement permettront de préparer sereinement l'année 3 du projet (la rentrée de Septembre 2022).

Toutes les actualités concernant la Bourse Jeux Vidéo et la liste des partenaires sont disponibles sur le site Internet www.boursejeuvideo.fr.

Merci de votre soutien !

L'équipe de Loisirs Numériques