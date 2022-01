Troisième édition du salon Indie Game Lyon Samedi 19 février 2022 de 10h à 19h - MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon - Entrée à prix libre

Phénomène culturel et économique en plein essor, les studios de jeux vidéo indépendants ne cessent de fleurir en France et dans le monde entier. Grâce aux avancées technologiques accessibles à tous, de nombreux outils gratuits facilitent le développement et la production. Grâce aux nouvelles formes de financement, il devient possible d'obtenir l'indépendance financière plus facilement. Grâce à la dématérialisation de la distribution, il devient possible d'être sur le marché en s'émancipant de grands éditeurs…

Lyon et le bassin Lyonnais occupent, et ce depuis les années 1980, une place majeure dans l'industrie du jeu vidéo hexagonal, qu'il s'agisse de ses grosses productions ou de sa scène indépendante. Notre festival se propose d'unifier cette communauté indé le temps d'une journée.

Indie Game Lyon est Le salon où les indépendants peuvent venir présenter leur projet de jeu vidéo : parce qu'ils sont en train de le créer et veulent le faire tester, parce qu'ils souhaitent le faire davantage connaître au grand public, pour le plaisir de pouvoir présenter leurs créations et échanger avec des professionnels. Une quinzaine d'exposants seront pre?sents, dans un esprit d'e?change et de partage d'expe?rience, répartis sur près de 200m² dans les différentes salles de la MJC Monplaisir. 400 visiteurs sont attendus.

Parce que le jeu vidéo indépendant est aussi propice aux réflexions, le coeur du programme est composé de trois tables rondes réparties sur la journée. Elles se déroulent dans la salle de spectacle Le Karbone de la MJC Monplaisir. Elles permettent d'échanger autour de sujets liés au jeu vidéo avec des intervenants de qualité.

Le reste du programme tente de mettre en avant les acteurs du jeu vidéo indépendant lyonnais dans des partenariats riches et divers : tournois, atelier de création de musique, conférences professionnelles, radio hors les murs, présentations de studios sont des exemples de ce qui a pu se produire durant les précédentes éditions. La programmation s'achève en fin de journée par notre traditionnel quiz fait maison sur le jeu indé.

Indie Game Lyon s'adresse à la fois au grand public, friand de jeux vidéo ou simplement curieux, mais également aux professionnels du secteur désireux de faire des rencontres et d'échanger autour de leurs projets.

La précédente édition avait réuni près de 300 personnes. On vous attend encore nombreux pour ce samedi 19 février 2022.

Conférences et tables rondes

Table ronde 1 : "Peut-on se passer d'un éditeur quand on est indé ?"

Invités-ées : Carla Tissi (auparavant QA tester - Goblinz Studio et game designer - Mi-Clos Studio), Maxime René (art director - Redlock Studio), Léa Pernot (associate producer - Dotemu) et Mehdi Haddou (délégué général adjoint - Game Only et incubateur Let's Go).

Modération : Adrien Raimbault (auparavant associate line producer - Focus Entertainment) et Tiffany Vaquié (membre - Lyon Game Dev et responsable communication - French Tech).

Table ronde 2 : "La presse jeux vidéo : mutations et nouveaux rôles."

Invités-ées : Nicolas Pépin (rédacteur en chef - Factornews), William Bertin "Skywilly" (auparavant rédacteur en chef et co-créateur - Game Side Story et sourcing manager - Plug in Digital), Modiie (Streameuse et chargée de TD en science politique), Stéphanie Beaudoin (relations presse - Dear Villagers).

Modération : Xavier Vigilant (animateur - Du Geek O Gone).

Table ronde 3 : "La pédagogie à travers les jeux vidéo."

Invités-ées : Gaulthier Gomes-Leal "Gomeisa" (médiateur numérique - Fréquence Ecoles), Chloé Vigneau (doctorante à la Chaire Science et Jeu Vidéo - Polytechnique et Cnam Enjmin), Elodie Bouhier (doctorante - ENS de Lyon en Lettres Classiques et en Histoire de l'Art et Archéologie), Esteban Grine (Doctorant chercheur - Game Studies).

Modération : Merry Wesolek "Kitcate" (membre - Game Impact et narrative designer freelance).

Conférence "Et si tous les jeux vidéo portaient un message ?"

Avec William Brou de la chaîne Youtube "Histoire en jeux" (professeur d'histoire-géographie - Collège Audembron à Clermont-Ferrand, chargé de mission "Jeux vidéo et éducation" - Académie de Clermont-Ferrand, référent "Jeux vidéo et Histoire" - association Les Clionautes).

Atelier création de musique chiptune

Avec l'artiste et youtubeur 2080.

Organisé par AOA Prod, le salon Indie Game Lyon a pour vocation de promouvoir la scène indépendante du jeu vidéo