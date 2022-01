Le maire de Montpellier à la rencontre de trois studios de jeux vidéo et d'animation 3D emblématiques du territoire, piliers de l'attractivité économique Mise en place d'un fonds d'aide à la création de 600 000€

Vendredi 21 janvier 2022, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole est allé à la rencontre de trois studios de jeux vidéo et d'animation 3D emblématiques du territoire, des piliers de l'attractivité économique de Montpellier.

Au programme de cette visite : le studio Digixart co-fondé par Yoan et Anne-Laure Fanise, le studio Ubisoft en présence de Guillaume Carmona et le studio Fortiche représenté par Jérôme Combe, Président co-fondateur.

"Les Industries Culturelles et Créatives sont un pilier de l'attractivité économique de Montpellier. La Métropole abrite en effet de nombreuses écoles et entreprises de toutes tailles mondialement reconnues qui forment un écosystème florissant aux fortes perspectives de croissance et d'emplois. L'un des atouts majeurs de notre écosystème réside d'ailleurs dans la complémentarité des expertises.

Tous les métiers sont représentés sur notre territoire, depuis l'actorat jusqu'aux spécialités numériques, en passant par les compétences techniques plus traditionnelles des Industries Culturelles et Créatives" souligne Michaël Delafosse, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

La tournée commence par la découverte de Digixart, un studio montpelliérain qui a été accompagné par le BIC pendant plusieurs années avant d'être racheté à l'été 2021 par Koch Media, un éditeur de jeux vidéo allemand, offrant ainsi au studio une plus grande visibilité à l'international.

Spécialisé dans les jeux narratifs, Digixart est notamment connu pour avoir publié :

Lost in Harmony qui a atteint 2 millions de joueurs dans le monde,

11-11 Memories Retold, un jeu d'aventure narratif sur le thème de la Première Guerre mondiale produit avec Aardman Animation et édité par Namco Bandaï,

Road 96, le dernier né du studio, élu jeu indépendant de l'année par Hollywood Reporter et qui connaît un beau succès à l'international, notamment en Chine et aux Etats-Unis.

La visite s'est ensuite poursuivie dans les locaux de Ubisoft Montpellier afin de faire un point d'étape sur les projets qui sont pilotés par le studio montpelliérain. Prochainement, l'histoire du studio sera d'ailleurs mise à l'honneur au travers de l'exposition "Ubisoft, une odyssée montpelliéraine" dont Montpellier Méditerranée Métropole est partenaire, une exposition à découvrir dès le 5 février prochain dans les locaux du Campus Créatif.

Enfin, la visite s'est terminée par le studio d'animation Fortiche, qui produit la série Arcane, tirée d'un des jeux vidéo de Riot Games les plus connus au monde, "League of Legends". Série diffusée sur Netflix depuis novembre 2021.

Aujourd'hui situé au sein du parc Majoria (Groupe Covivio), le studio Fortiche a été accompagné par les services de la Métropole tout au long de son projet d'implantation à Montpellier. Cette rencontre avec Fortiche s'est articulée autour du thème des jeux vidéo adaptés en série animée.

Les industries culturelles et créatives, une filière accompagnée par la métropole

Les premiers faits marquant l'histoire des ICC à Montpellier et alentours sont liés à l'avènement du cinéma et datent de la fin du XIXe siècle, lorsque les Frères Lumière ont présenté le cinématographe, puis des années 1950 qui ont vu naître la première salle d'expérience immersive, le Panrama, à Clapiers.

Depuis, le développement de la filière s'est évidemment accéléré, marqué par l'implantation d'entreprises clés des ICC sur le territoire montpelliérain : Ubisoft en 1995, Netia en 2004, Dwarf Animation en 2010, TSF en 2015, Plug In Digital en 2017, France TV Studios début 2018, Fortiche Prod en 2020, Smart Tale Games et Supamonks en 2021....

Aujourd'hui se rencontrent sur le territoire de Montpellier et de sa Métropole, des entreprises de toutes tailles, des indépendants, des formations, des associations, toutes et tous très impliqués pour contribuer à la croissance de la filière.

Afin d'accompagner le développement de cette filière d'excellence du territoire, Montpellier Méditerranée Métropole développe une stratégie globale incluant le projet urbain de la Cité Créative, avec la mise en place d'un fonds d'aide à la création de 600 000€ (complémentaire aux dispositifs portés par la Région Occitanie, l'Etat et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC)), le dispositif Montpellier Game Lab d'incubation dans le jeu vidéo en partenariat avec Push Start, des événements et temps forts pour fédérer et structurer l'écosystème.

La cité créative, un quartier créé par la métropole de Montpellier et entièrement dédié à l'écosystème des ICC

Afin d'ancrer symboliquement l'identité des Industries Culturelles et Créatives dans ce nouveau quartier créé par Montpellier Méditerranée Métropole et de mettre en valeur ce pôle d'excellence du territoire, il a été voté lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2021 de changer le nom de la ZAC EAI en "Quartier de la Cité Créative".

Le quartier de la Cité Créative accueille d'ores et déjà, au sein de la Halle, des Ateliers Tropisme et du Campus Créatif, des professionnels, des étudiants, des événements et propose des équipements mutualisés disponibles pour tous (studios vidéo et son, salles de projection, salles de spectacles,... ).

De nouveaux projets de bâtiments tertiaires dédiés aux ICC sont en cours de construction, pour faire de la Cité Créative un lieu phare connu et reconnu au-delà du territoire, attractif pour les acteurs exogènes et au coeur de l'ébullition créative territoriale.