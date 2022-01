Twitch a dépassé le milliard de dollars de dépenses mondiales consommateurs Soutenue par l'engagement de sa communauté de live streaming, Twitch est la 19ème application non-gaming à atteindre ce seuil, selon les données d'App Annie

Twitch est la dernière application de live streaming à rejoindre le Club du milliard de dollars sur mobile, grâce à l'économie des créateurs. Les principaux marchés à l'origine des dépenses à vie sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Australie, la Corée du Sud, l'Italie, le Mexique et l'Espagne, respectivement. 2021 a été une année exceptionnelle pour Twitch en particulier - entrant dans le top 10 des apps non-gaming par les dépenses annuelles des consommateurs mondiaux pour la première fois, gagnant ainsi 2 rangs par rapport à 2020 pour atterrir à #9.

Twitch avait initialement gagné en popularité auprès des gamers. Cependant, au cours des 3 dernières années, Twitch a connu une croissance phénoménale dans toutes les catégories non-gaming, car plus de consommateurs que jamais se tournent vers Twitch pour une connexion authentique en temps réel grâce au live streaming.

Les éléments fondamentaux qui composent Twitch - le livestreaming, les interactions en temps réel et un puissant sentiment de communauté - ont été le moteur de notre succès au cours de la dernière décennie. Nous avons d'abord été les pionniers du live streaming au sein de la communauté des joueurs, en développant notre expertise autour de la création d'expériences immersives, et aujourd'hui notre contenu s'étend aux jeux, au divertissement, au sport, à la musique, et plus encore."

Doug Scott, directeur du marketing, Twitch

L'économie des créateurs alimente la croissance des dépenses consommateurs, qui offrent des "cadeaux" à leurs streamers Twitch préférés

Les dépenses des consommateurs sont alimentées par les achats in-app liés aux "cadeaux" offerts aux créateurs de contenu pendant les streams en direct.

Sur Twitch, les "Bits" sont un bien virtuel qui permet aux spectateurs d'encourager et de soutenir financièrement les streamers et les "subs" (abonnements mensuels aux chaînes) permettent aux spectateurs d'accéder à des avantages exclusifs de leurs créateurs préférés, tels que des emotes (émoticônes personnalisées propres à Twitch) et des badges d'abonnés. Il s'agit d'une tactique similaire à d'autres services de live streaming utilisent également. En général, les créateurs de contenu peuvent échanger de la monnaie in-app contre des fonds qui leur sont versés. Les créateurs sont encouragés à féliciter les donateurs, ce qui crée ainsi une boucle de rétroaction positive.

Selon notre rapport "State of Mobile 2022", les dépenses mondiales consommateurs dans les 25 principales applications de diffusion en direct ont augmenté de 57 % par rapport à l'année précédente en 2021, grâce à une utilisation accrue. Le temps passé dans le monde a augmenté de 40 % au cours de la même période. Les consommateurs sont avides de contenu live streaming et piochent dans leur porte-monnaie pour "gâter" leurs streamers préférés - une démarche visant à les rémunérer pour le contenu qu'ils produisent.

Le streaming en direct est la dernière évolution du paysage des médias sociaux et représente un important moteur de croissance dans l'économie mobile au sens large.