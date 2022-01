Appel à projet Cartoon Next pour le développement de marques transmédia Date limite de candidature : 4 février

Cartoon a ouvert l'appel à projet pour Cartoon Next. Ce nouvel événement dédié au futur de l'animation aura lieu à Marseille du 12 au 15 avril. Il s'adresse aux producteur.rice.s européen.ne.s qui souhaitent développer un projet ou un IP d'animation en une marque transmédia (série TV, jeu vidéo, bande dessinée, projet VR, etc.) et/ou explorer la distribution sur plusieurs plateformes (TV, smartphones, tablettes, streaming, etc.). Au programme de ces 3 jours dédiés à l'évolution des industries créatives et numériques : des keynotes avec des professionnel.le.s expérimenté.e.s et des sessions de pitchnig.

