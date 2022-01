Appel à projet pour l'édition 2022 de Cannes XR x VeeR Future Award Competition Date limite de candidature : 3 mars

Cannes XR et la plateforme VeeR ont annoncé l'ouverture de l'appel à projet pour l'édition 2022 de Cannes XR x VeeR Future Award Competition. Cet évènement présentera une sélection d'oeuvres VR innovantes et célébrera les réalisations dans le domaine de la VR cinématographique. Les projets des domaines 3DoF et 6DoF, y compris, mais sans s'y limiter, les expériences cinématographiques de VR, l'art immersif, les représentations théâtrales en VR et les jeux narratifs en VR peuvent candidater. Les oeuvres présélectionnées seront présentées lors de l'évènement virtuel de Cannes XR et exposées hors ligne en Chine, et ce pour présenter les projets à davantage de médias, de distributeurs et d'investisseurs potentiels. Cannes XR remettra les prix VeeR Future 2022 dans deux catégories : Meilleur récit VR et Meilleure expérience interactive VR.

Date limite de candidature : 3 mars - Site officiel