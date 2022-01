Focus sur les métiers du jeu vidéo : Table ronde dans le cadre du festival Ready Players Samedi 5 février 2022 à 14h au Forum des images (Paris) - Durée : 1h30

Ces 30 dernières années, pour répondre aux évolutions technologiques ainsi qu'aux innovations d'usage sans cesse renouvelées, tout semble aller très vite dans les métiers du jeu vidéo. Retour sur les nombreuses spécialités qu'offrent les formations, les interactions possibles entre les métiers, et les passerelles entre les différentes industries culturelles et créatives (jeu vidéo, cinéma, animation, édition...). Plus d'informations sur le site officiel

En présence de :

David Alvarez (concept artist, illustrateur),

Aymeric Hays-Narbonne (directeur pédagogique à l'école Emile Cohl),

Alix Michel (technical artist),

Cédric Plessiet (maître de conférences),

David Téné (éditeur et enseignant).

Table ronde animée par Emmanuel Forsans (directeur de l'Agence française pour le jeu vidéo).

Bande annonce du festival Ready Players