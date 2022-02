Game Conf : Publisher : comment, pour qui et pourquoi quand on est indé ? Vidéo enregistrée le 30 septembre 2021 au Cnam Enjmin - Organisation Pôle Image Magelis

Le 30 septembre 2021 avait lieu la première édition de la Game Conf, colloque d'une journée et demie organisé par le Pôle Image Magelis. Des professionnels de premier plan ont partagé leur expérience et débattu des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Publisher : comment, pour qui et pourquoi quand on est indé ?

Chercher et trouver un éditeur, comment ça marche et pourquoi ? Pour qui ? Comment les jeux vidéo sont-ils sélectionnés par ces derniers ? Sur quels critères ? Qu'attendent-ils des studios de développement ? Pourquoi n'est-il pas toujours aisé d'avoir des retours détaillés ? Et comment fonctionne cette relation une fois le contrat signé ? Ces nombreuses questions autour du publishing seront au centre de cette table ronde.

Avec :

Francis Ingrand, Fondateur et CEO - Plug In Digital, Dear Villagers

Adrien Larouzée, Videogame co-production and publishing - Arte France

Table ronde animée par Jean Zeid, animateur, conférencier.