L'Arabie saoudite annonce le programme "Ignite" : 1,1 milliard de dollars d'investissements pour booster la création de contenus numériques et la production de médias

L'Arabie saoudite a annoncé le lancement "d'Ignite", un nouveau programme pour la création et la production de contenus numériques ; de nouveaux investissements et une assistance pour les infrastructures de connectivité et de communication de la prochaine génération ; et un nouveau partenariat prévoyant l'installation du siège de "Trend Micro" à Riyad. Cette dernière série d'annonces a été faite à l'occasion de la seconde journée du LEAP 2022, la nouvelle plate-forme technologique mondiale se tenant à Riyad.

Le nouveau programme et les nouveaux investissements s'inscrivent dans le cadre du plan de l'Arabie saoudite visant à booster son écosystème numérique et à tirer parti de sa position dans la région MENA pour devenir une grande économie numérique internationale.

Ignite

Le Digital Content Council a annoncé le lancement d'Ignite, un nouveau programme qui fera du Royaume d'Arabie saoudite un hub de production de médias, de divertissements et de contenus audiovisuels numériques de premier plan. Le programme a pour objectif de créer un écosystème complet qui attirera des entreprises de contenus numériques et favorisera l'essor du secteur local de la création de contenus et de médias.

Ignite vise à tripler le volume du marché des contenus numériques du secteur des jeux vidéo, de l'audio, de la vidéo et de la publicité. Le programme est soutenu par un investissement de 1,1 milliard de dollars et comprend des initiatives telles que le soutien financier d'entreprises et start-ups locales, régionales et internationales, le développement d'infrastructures, le développement des talents et l'amélioration de la politique et de la réglementation pour permettre au secteur de croître rapidement.

Des cours de formation seront dispensés dans trois domaines que sont : les jeux vidéo, les films et la publicité numérique. Ces cours devraient permettre, en l'espace de trois ans, à plus de 4 400 participants de se perfectionner. Grâce à ces programmes de formation, l'Arabie saoudite va pouvoir se doter des compétences requises par cette industrie et les jeunes Saoudiens verront leurs opportunités professionnelles élargies.

Le programme vient s'ajouter au fonds de soutien du cinéma qui sera alloué pour l'infrastructure avec notamment le développement, la production et la distribution de films locaux, et à un autre fonds centré sur le développement des jeux vidéo avec la création d'infrastructures telles que des studios de développement.

Pour attirer davantage de partenaires locaux et internationaux dans le programme Ignite, l'Arabie saoudite va également améliorer les mesures de protection de la propriété intellectuelle. Les partenaires locaux et internationaux pourront bénéficier d'un "guichet unique des investisseurs" qui facilitera les processus d'investissement dans l'économie numérique saoudienne.